Tabla de posiciones del grupo G tras Irán vs. Nueva Zelanda: beneficiaron a Bélgica y Egipto

Irán y Nueva Zelanda superaron todas las expectativas en su partido por la fecha 1 del grupo G. Los asistentes al SoFi Stadium se encontraron con un auténtico espectáculo lleno de goles, intensidad y hambre de victoria.

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Lo que se antojaba como un partido de relleno terminó siendo uno de los mejores enfrentamientos en lo que va de la fase de grupos del Mundial 2026.

Tras el empate de Bélgica vs. Egipto en Seattle, cualquiera tenía la posibilidad de subirse al liderato y por eso se jugaron todas las cartas desde el minuto cero.

Nueva Zelanda pegó primero con un soberbio golazo de Elijah Just. El delantero de 26 años abrió la jugada haciendo paredes y definió con una potente volea imposible de detener para el arquero Alireza Beiranvand.

Irán respondió sobre la media hora de juego. Ramin Rezaeian encontró una pelota sin dueño en el área y la mandó a guardar tras un sutil toque con el borde externo de la pierna derecha.

Al descanso se fueron con empate 1-1, pero todo pintaba para tener más goles en la segunda mitad.

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Ambos entrenadores apretaron las tuercas en el camerino y la suerte le sonrió a Nueva Zelanda. Just le devolvió la ventaja a los ‘kiwis’ con otra cabalgata de largo aliento que culminó con un remate cruzado a la mano derecha del arquero.

La alegría le duró muy poco al combinado neozelandés, que al minuto 64 vio cómo Mohammad Mohabi anotaba el segundo de Irán para poner tablas en el marcador.

Tim Payne celebrando uno de los goles de Elijah Just para Nueva Zelanda. Foto: Getty Images

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Después de la pausa de rehidratación, el trámite del partido se abrió por completo. En el mediocampo ya no existía filtro y los contragolpes se multiplicaron, levantando de la silla a miles de espectadores en todo el planeta.

Aunque ambos hicieron méritos para quedarse con la victoria, lo más justo era dividir puntos y sellar esta batalla con un apretón de manos.

A raíz de este resultado (2-2), el grupo G se quedó sin un líder claro. Nueva Zelanda, Irán, Egipto y Bélgica están todos empatados con los mismos puntos, mismos goles a favor y misma diferencia de gol.

La siguiente fecha será fundamental: Bélgica se verá las caras contra Irán en Los Ángeles el 21 de junio, mismo día en el que Egipto tratará de sumar contra Nueva Zelanda.

Cabe recordar que en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 avanzan los dos primeros de cada grupo, pero hay posibilidad para los mejores terceros.