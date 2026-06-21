Irán frenó a Bélgica y remeció la tabla de posiciones del grupo G en el Mundial 2026

Sorpresa en el estadio Los Ángeles. Este domingo, 21 de junio, Irán supo frenar a Bélgica y rescató un valioso empate 0-0 que remece por completo el grupo G del Mundial 2026. La paridad es la principal protagonista en esta zona de la competencia.

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Es cierto que la mayoría de opciones fue para Bélgica, aunque los iraníes también avisaron, incluso con un gol anulado por fuera de juego en el primer tiempo. Las aspiraciones de los los diablos rojos quedaron casi por el suelo cuando vieron la insólita expulsión de Nathan Ngoy sobre los 67′ de partido.

ANULADO EL GOL DE IRÁN



Taremi había abierto el marcador con una jugada de manual, pero tras la revisión del VAR, el tanto no valió por fuera de juego.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/te1Zh8twEt — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

ROJA POR SER ÚLTIMO HOMBRE



Nathan Ngoy dio un pase a la nada, Taremi se aprovechó del error, el jugador de Bélgica lo bajó y recibió la tarjeta roja por parte de Darío Herrera. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GtDrnFyse4 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Tabla de posiciones en el grupo G del Mundial 2026: paridad absoluta

Irán es líder con dos puntos, mismos que Bélgica que asoma segunda. Tercera y cuarta son Nueva Zelanda y Egipto con una unidad, pero con la posibilidad de cambiar el panorama este mismo domingo en horas posteriores.

En concreto, Nueva Zelanda y Egipto jugarán a las 8:00 p.m. de este domingo, en el estadio BC Place de Vancouver. La ecuación es sencilla: el que gane de ellos, será el líder del grupo G de cara a la tercera y última fecha.

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Empató contra Egipto en la primera jornada, y ahora ante Irán. el equipo dirigido por el DT francés Rudi Garcia no termina de despegar en un grupo a priori asequible, y se jugará el boleto a dieciseisavos en un duelo al todo o nada ante Nueva Zelanda en la tercera fecha.

En el estadio de Los Ángeles, los arqueros Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand fueron los protagonistas de un partido entretenido a pesar de la ausencia de goles.

Los belgas tuvieron la victoria en las botas de Lukebakio, pero su disparo con rosca desde fuera del área se escapó fuera a pocos centímetros de la cruceta.

Irán también necesitará al menos un punto contra Egipto el próximo viernes para tener opciones de meterse en dieciseisavos.

Tras haberse visto frustrado por problemas de visado en sus desplazamientos desde su campo base en México hacia los partidos en Estados Unidos, el team melli espera poder centrarse en el fútbol, ya que, según se informa, se han relajado las restricciones de viaje para su crucial visita a Seattle.

Por segundo partido consecutivo de Irán, manifestantes de la amplia comunidad persa exiliada en Los Ángeles se congregaron en el estadio para corear consignas contra el régimen de la República Islámica.

Dentro del estadio, el himno de Irán volvió a ser recibido con una sonora pitada y abucheos, una reacción que contrastó con la respuesta hacia los jugadores, que fueron ovacionados.

*Con información de AFP