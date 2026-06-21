A Eloy Room, arquero de Curazao, le cambió la vida el partido vs. Ecuador: viral por figurar en el Mundial 2026

Eloy Room era un portero más de la Copa Mundial hasta el pasado sábado, cuando tuvo una actuación magistral vs. Ecuador y sus seguidores en redes sociales incrementaron de manera exponencial.

Según reportes, antes del partido contra los sudamericanos, el experimentado golero tenía 1.000 seguidores. A medida que realizaba atajadas y transcurrían los minutos, sus cifras en Instagram fueron aumentando hasta alcanzar el millón de seguidores.

Dicho caso es similar al vivido por Vozinha, de Cabo Verde, quien en el primer juego frente a España se viralizó tras salir como la gran figura del 0-0.

Room, top 2 en la historia del Mundial

El portero de Curazao, Eloy Room, expresó su felicidad por su épica actuación en el empate 0-0 de este sábado ante Ecuador, en el que su equipo logró su primer punto en un Mundial y él se quedó a sólo una atajada del récord histórico.

Esa marca seguirá siendo la de las 16 atajadas que el estadounidense Tim Howard realizó en un partido del Mundial de Brasil 2014, en el encuentro ante Bélgica por los octavos de final, que se extendió hasta la prórroga.

De amateur a líder de la tabla de goleadores en el Mundial 2026, junto a Leo Messi: la historia

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

“No estaba pensando en eso durante el partido”, dijo Room después de frustrar a la Tricolor con 15 atajadas en el estadio de Kansas City.

“Sabía que había sido un partido movido, con muchas atajadas. Estoy un poco molesto por no tener el récord de Tim Howard, porque él tuvo 16, pero creo que estaba sudando ante la posibilidad de la derrota porque estuve cerca”, bromeó el arquero, elegido como el mejor jugador del partido.

Room, de 37 años y nacido en Países Bajos, al igual que casi todos sus compañeros, se erigió en el héroe del primer punto mundialista de Curazao, la nación más pequeña en competir en el máximo certamen del fútbol.

Eloy Room, arquero de Curazao Foto: Anadolu via AFP

“Es increíble, pero no pude hacerlo solo. Lo hice con el equipo”, afirmó el actual jugador del Miami FC, de la segunda división estadounidense. “Pero estoy contento de haber podido hacer mi trabajo, porque, antes que nada, soy portero y tengo que detener balones”.

“Esto para mí es realmente especial, pero, de nuevo, también es mi trabajo, así que intenté ayudar al equipo y hoy salió perfecto”, celebró Room, quien dijo sentirse inspirado tras su espectacular atajada a Enner Valencia a los dos minutos.

“Todavía tengo que asimilarlo. El partido estuvo lleno de emociones”, recordó. “Sabía que iba a ser un partido duro. Hubo muchas atajadas, pero creo que después de la primera intervención se marcó el tono”, afirmó el exarquero del PSV Eindhoven y del Brujas.

Eloy Room, figura de Curazao vs. Ecuador en el Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

“Luchamos hasta el último minuto. Conseguir un punto de esta manera para Curazao es absolutamente genial”, reconoció el arquero, también agradecido por la presencia y las felicitaciones de los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima.

“Nunca los había conocido y tenerlos presentes en un partido histórico es maravilloso, me alegro de que también hayan sentido el ambiente en los vestuarios”, señaló.

*Con información de AFP.