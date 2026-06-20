Decepción de Ecuador vs. Curazao: tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026 tras loco partido

Tristeza absoluta de Ecuador en el Mundial 2026. A pesar de haber hecho méritos para ganar, el elenco sudamericano no logró romper el cero y acabó empatando sin goles con Curazao en la fecha 2 de la fase de grupos.

A la altura en la que va la competencia, los ecuatorianos solo suman un punto, lo que los pone contra las cuerdas para pensar en los dieciseisavos de final. En la fecha final tendrán un reto mayúsculo contra una favorita como Alemania.

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En gran medida, la amarga igualdad de la ‘Tri’ fue responsabilidad del portero centroamericano, Eloy Room, quien se hizo tendencia por su actuación donde tuvo más de 15 atajadas.

Costa de Marfil es segundo, con tres puntos, mientras que Curazao celebró este sábado la primera unidad mundialista de su historia con una épica actuación de su arquero, Eloy Room, que atajó hasta 15 disparos, la segunda mayor cantidad en una Copa del Mundo.

Room, arquero del país más pequeño que jamás disputó un Mundial, se quedó a una sola atajada del récord que ostenta el estadounidense Tim Howard desde 2014.

Eloy Room, figura de Curazao vs. Ecuador en el Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

Los 68.598 espectadores, prácticamente todos aficionados de la Tricolor, vieron con incredulidad y desesperación cómo figuras como Einer Valencia y Moisés Caicedo perdonaban ocasiones una tras otra.

La escuadra que dirige el argentino Sebastián Beccacece, segunda en las eliminatorias mundialistas de Conmebol, ya llegaba bajo presión a este choque después de perder 1-0 en el estreno ante Costa de Marfil.

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Ecuador sigue sin marcar en el torneo y el desastre pudo ser completo si Curazao hubiera capitalizado alguno de los peligrosos contragolpes que lanzó en la segunda mitad.

En la recta final, la escuadra caribeña se atrincheró para proteger un empate celebrado a lo grande frente a los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, que acudieron a alentar a esta nación autónoma que pertenece a su reino.

Galíndez asumió realidad de Ecuador

Sabiendo que lo único que les sirve para no salir en primera ronda es la victoria contra los germanos, en Ecuador ya piensan en la fórmula para poder batir a los dirigidos por Julian Nagelsmann, que van con puntaje perfecto.

Quien dio la cara por los ecuatorianos fue su arquero, Hernán Galíndez. Dicho elemento también salvó a los suyos en más de una ocasión y evitó que la catástrofe fuese total para el elenco ecuatoriano.

“Los dominamos casi en su totalidad. La figura fue el arquero; tuvo una noche soñada. Se intentó por todos los sectores, no se pudo”, reflexionó de otro partido en el que Ecuador dominó, pero no concretó.

¡LA REACCIÓN DE GALÍNDEZ!

🇪🇨 El arquero de Ecuador lamentó el empate sin goles contra Curazao y habló de Room, figura del partido por sus atajadas.



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“Hay que ganarle a Alemania, no queda otra. Imposible no es, para nada; sabemos que no es fácil, pero tampoco imposible”, emitió dando alguna esperanza a los suyos de lograr una épica.

Ese partido tan crucial para Ecuador frente a los europeos será el próximo jueves, 25 de junio, desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Con cuatro puntos hay chances matemáticas para los ecuatorianos, pero deberán ganar sí o sí ante Alemania para entrar como uno de los mejores terceros a dieciseisavos.