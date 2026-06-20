Show de tapadas del arquero de Curazao que hizo sufrir a Ecuador en el Mundial 2026: se hizo viral

Eloy Room es el nuevo arquero de moda del Mundial 2026. Su actuación en el juego contra Ecuador lo hizo salir como figura máxima para Curazao e hizo que se volviera tendencia en el mundo entero a través de las redes sociales.
Hasta el minuto 85, el portero de 37 años acumulaba 15 atajadas y se convertía en la pesadilla de los sudamericanos, quienes necesitaban ganar sí o sí para mantenerse con vida en el grupo E.
¡MILAGRO EN EL ÁREA DE CURAZAO!— DSPORTS (@DSports) June 21, 2026
Tremenda triple atajada de Eloy Room que se viste de héroe y no le da chance a Ecuador de ponerse arriba en el marcador. pic.twitter.com/5Z5t1KeNvz
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