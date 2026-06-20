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Show de tapadas del arquero de Curazao que hizo sufrir a Ecuador en el Mundial 2026: se hizo viral

Más de 15 atajadas provinciales tuvo el experimentado portero de 37 años. A los sudamericanos les hizo pasar una noche de terror.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de junio de 2026 a las 8:51 p. m.
Eloy Room, arquero de Curazao
Eloy Room, arquero de Curazao Foto: Anadolu via AFP

Eloy Room es el nuevo arquero de moda del Mundial 2026. Su actuación en el juego contra Ecuador lo hizo salir como figura máxima para Curazao e hizo que se volviera tendencia en el mundo entero a través de las redes sociales.

Hasta el minuto 85, el portero de 37 años acumulaba 15 atajadas y se convertía en la pesadilla de los sudamericanos, quienes necesitaban ganar sí o sí para mantenerse con vida en el grupo E.

Eloy Room, figura de Curazao vs. Ecuador en el Mundial 2026
Eloy Room, figura de Curazao vs. Ecuador en el Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

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