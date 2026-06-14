Tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026 tras el Ecuador vs. Costa de Marfil

En la tarde de este domingo 14 de junio continuó la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026. El encuentro, correspondiente al Grupo E, enfrentó a las selecciones de Ecuador y Costa de Marfil en el estadio de Filadelfia, Pensilvania, en territorio estadounidense.

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Este compromiso se desarrolló después de la victoria de Alemania por 7-1 ante Curazao, las otras dos delegaciones que completan esta zona de la competencia. En ese partido previo, el conjunto europeo anotó por intermedio de Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Musiala, Undav y Havertz, quien marcó en dos oportunidades, mientras que Comenencia descontó para el equipo caribeño.

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Opciones de gol en la etapa inicial

El partido en Filadelfia comenzó a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, con una postura de ataque por parte de la escuadra sudamericana. Durante los primeros 15 minutos de juego, el delantero ecuatoriano Enner Valencia dispuso de dos acciones claras en el área rival que no lograron concretarse en el marcador.

La selección ecuatoriana mantuvo la presión en territorio contrario y generó un nuevo acercamiento mediante un disparo de media distancia de Alan Minda que impactó en el poste horizontal. Minutos después, el mismo Minda asistió a John Yeboah, cuyo remate golpeó nuevamente el marco de la portería marfileña.

La selección de Costa de Marfil registró su aproximación más clara de la primera mitad por intermedio del mediocampista Seko Fofana. Pese a las llegadas de ambos conjuntos, ninguna acción alteró el tablero digital, por lo que los futbolistas se retiraron a los camerinos con el cero a cero provisional.

Segunda mitad

Para el periodo complementario, el ritmo del compromiso disminuyó y el juego se concentró en la mitad de la cancha. Aunque el equipo africano equilibró la posesión del balón y mejoró su orden defensivo, las líneas de ataque no profundizaron.

¡GOL DE COSTA DE MARFIL!



Sobre el final, Amad Diallo convirtió el 1 a 0 para Costa de Marfil ante Ecuador en la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/3gOdLOnpnq — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Cuando restaban segundos para completar los 90 minutos, Amad Diallo, quien entró para la segunda mitad, rompió el empate y puso el 1 a 0 definitivo en el marcador, con el que Costa de Marfil se llevó los tres puntos.

Con este resultado, Alemania lidera el Grupo E con tres unidades, seguida de Costa de Marfil con tres puntos, mientras que Curazao y Ecuador cierran la tabla sin sumar. La igualdad entre africanos y europeos vaticina que los sudamericanos seguramente tendrán que aspirar al tercer puesto.

Los dos equipos volverán a tener actividad el próximo sábado 20 de junio. Costa de Marfil se enfrentará a Alemania en el Estadio de Toronto, Canadá, a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia; por su parte, Ecuador jugará contra Curazao a las 7:00 de la noche en la sede de Kansas City, Estados Unidos.