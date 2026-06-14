Jugadores de la Selección Colombia analizaron a Uzbekistán a días del debut en el Mundial 2026

En la tarde de este domingo 14 de junio de 2026, varios integrantes de la Selección Colombia de fútbol ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación tras concluir la jornada de entrenamiento.

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El combinado nacional afina sus piezas antes de su estreno oficial en la Copa del Mundo. El primer partido del torneo será contra Uzbekistán el próximo miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. en el Estadio Ciudad de México.

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El análisis táctico del primer rival

El mediocampista del Atlético Paranaense de Brasil, Juan Camilo Portilla, destacó la unión del grupo y el avance en el estudio del oponente: “Estamos bien y el grupo se encuentra fuerte para el debut; ya analizamos que Uzbekistán tiene dos laterales que atacan mucho y buscamos la forma de contrarrestarlos”. El volante añadió que el rival ejerce una presión alta similar a la de los últimos amistosos.

Portilla también se refirió al manejo de las emociones y el rol de los jugadores experimentados en el plantel. El mediocampista afirmó que “siempre habrá ansiedad antes de un estreno en el Mundial, pero estamos tranquilos porque los compañeros con más experiencia nos aconsejan a los que debutamos”.

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El jugador enfatizó que los errores identificados en los juegos previos ya fueron corregidos por el cuerpo técnico.

Estrategia en defensa y opciones en el banco

Por su parte, el defensa central del Cruz Azul de México, Willer Ditta, explicó los trabajos realizados para contrarrestar el sistema de juego uzbeko.

El zaguero colombiano señaló que “nos preparamos tomando como referencia el amistoso contra Jordania, que usó un esquema organizado; trabajamos en el orden defensivo para recuperar el balón cerca del arco contrario”. Ditta resaltó además el potencial del equipo en las jugadas de pelota quieta.

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El defensa se refirió a la competencia interna por la titularidad dentro de los convocados para la cita internacional, comentando que “los 26 jugadores elegidos por el entrenador estamos en óptimas condiciones para encarar cualquier partido, y asumiremos con enfoque el rol que nos toque”.

El futbolista de la liga mexicana reiteró que el grupo mantiene el objetivo de avanzar paso a paso en el torneo.

Definición en espacios cortos

Finalmente, el atacante Jaminton Campaz valoró los entrenamientos enfocados en jugadas en espacios reducidos para destrabar partidos complejos.

El delantero colombiano declaró que “el torneo es corto y los partidos se definen por pequeños detalles, por eso entrenamos jugadas de definición para tener argumentos cuando el rival se cierre”. Campaz expresó que su presencia en la nómina cumple un anhelo de su carrera.

El atacante concluyó su intervención haciendo referencia a la responsabilidad que implica representar a los aficionados del país en la competencia.

Campaz puntualizó que “el primer sueño era estar aquí y ahora quiero disfrutarlo, sabiendo que representamos a 55 millones de personas”. Tras las ruedas de prensa, el equipo regresó al hotel de concentración para continuar con su agenda planificada.