Probabilidades de famosa casa de datos sobre Colombia: discreto porcentaje para llegar a cuartos del Mundial

Con el Mundial 2026 en marcha, las probabilidades y estadísticas siguen resonando con su papel numerico que abre la ilusión, llena de expectativa y muestra para qué están las 48 naciones participantes. En lo que tiene que ver con la Selección Colombia, en el voz a voz la ubican entre las llamadas a dar el golpe, en un exclusivo listado de ‘sorpresas’ en la Copa del Mundo, pero cualquier cosa puede pasar.

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Pero al momento de mirar los modelos matemáticos, la situación cambia de forma drástica, ya que sienta un poco más la realidad. Por otro lado, bien se sabe que el objetivo siempre será el de ganar, dar las sorpresas ante las potencias y candidatas y hacer lo propio con rivales que parecen un escalón más bajo. Como bien se sabe, siempre habrá que jugar y ahí se ponen en riesgo aquellas probabilidades y la matemática puede quebrar.

Una magia de Luis Díaz, un pase de James Rodríguez, un error de un rival, una infracción dentro de área, un remate desde fuera del área. Cualquier cosa puede pasar y la probabilidad puede que se acomode a su favor o simplemente se destruya.

Bien se conoce a OPTA, una de las casas de datos deportivos más famosa en el mundo, que se arriesgó y colocó sus ojos en la Selección Colombia y su actividad en el Mundial 2026. Muchos creen que una buena actuación sería alcanzar, por lo menos, los cuartos de final, pero los modelos matemáticos de la entidad mencionada dejan un discreto panorama.

El análisis de OPTA proyecta que la Selección Colombia tiene una probabilidad de 2,1 % de ganar el título, 5 % para llegar a la final, 11,1 % de estar en las semifinales y 22 % de lograr los cuartos de final, ni siquiera un 25 % para ubicarse entre las ocho mejores selecciones del mundo.

Colombia, con presión en el Mundial 2026

Se espera que al menos sea fijo que la Tricolor esté en los octavos de final y que en la fase de grupos se pase de ronda como mínimo en el segundo lugar, teniendo en cuenta que Néstor Lorenzo trabaja para cumplir con el favoritismo ante Uzbekistán y RD Congo, para hacerle frente a Portugal en la ultima fecha.

Parte de los jugadores que viajarán con la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: Guillermo Torres

Por otra parte, los números de OPTA indican que la Selección España tendría una probabilidad de 16 % de levantar el trofeo, por encima de otros favoritos tradicionales. El ranking lo completan Francia (13 %), Inglaterra (11 %), Argentina (10 %), Portugal (7 %) y Brasil (6 %).