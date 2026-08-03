El Mundial animó las ventas de la industria en julio; el sector aprovechó para salir de inventarios

El Mundial de Fútbol 2026 se convirtió en uno de los principales motores de la industria manufacturera colombiana durante julio. El aumento del consumo asociado con el torneo, junto con la llegada de nuevos clientes y el lanzamiento de productos, impulsó las ventas y permitió que el sector completara seis meses consecutivos de crecimiento.

Así lo revela el Índice de Gestión de Compras (PMI) industrial de Davivienda, elaborado por S&P Global, que se ubicó en 52,7 puntos en julio. Aunque el indicador descendió frente a los 53,7 puntos registrados en junio, permaneció por encima del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción y mantuvo un ritmo sólido de crecimiento.

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Los nuevos pedidos aumentaron de manera notable al comienzo del tercer trimestre y registraron su segundo crecimiento más fuerte desde noviembre de 2025, solo superado por el resultado de junio. De acuerdo con las empresas consultadas, la Copa Mundial de la FIFA favoreció la demanda de productos industriales y amplió las oportunidades comerciales.

Sin embargo, el dinamismo de las ventas no se trasladó plenamente a la producción. La actividad fabril apenas aumentó y lo hizo al ritmo más bajo de los últimos tres meses, debido a que una parte de los pedidos fue atendida con productos que las compañías tenían almacenados.

Índice PMI de producción del sector industrial colombiano Foto: Davivienda

Como resultado, los inventarios de bienes terminados disminuyeron por quinto mes consecutivo. Varias empresas también informaron que contaban con cantidades insuficientes de materias primas esenciales para elevar la producción, por lo que aumentaron sus compras de insumos durante julio.

El mayor volumen de pedidos también favoreció la contratación de trabajadores. Aunque la creación de empleo perdió algo de fuerza frente a junio, se mantuvo en niveles sólidos, apoyada por los esfuerzos de las empresas para cumplir las ventas, reducir los pedidos pendientes y ampliar su capacidad productiva.

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La recuperación industrial continúa enfrentando obstáculos logísticos. Los retrasos en los puertos, la escasez de materias primas entre los proveedores y los problemas de tráfico afectaron los tiempos de entrega de los insumos.

En materia de precios, las presiones inflacionarias se moderaron. Los costos de producción continuaron aumentando por el encarecimiento de productos químicos, alimentos, metales, textiles y transporte, pero el incremento fue el más bajo de los últimos seis meses. Los precios cobrados por las industrias también subieron a su menor ritmo desde comienzos de 2026.

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Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas y de Mercados Financieros en Banco Davivienda, comentó que los datos del PMI a julio evidencian que las perspectivas de la industria nacional se mantienen favorables. Esto porque el 42 % de las empresas espera aumentar su producción durante los próximos doce meses, ante la expectativa de una recuperación económica, una mayor demanda y la introducción de nuevas líneas de productos.