INDUSTRIA

Dane revela la real situación de la industria. La producción manufacturera en noviembre tuvo leve crecimiento

Al penúltimo mes del año, el resultado fue de 1,7 %, mientras que la industria manufacturera, de manera individual, solo tuvo un crecimiento de 0,7 %.

Redacción Economía
23 de enero de 2026, 6:05 p. m.
Industria manufacturera.
Industria manufacturera. Foto: Nuvant

La industria manufacturera es uno de los sectores que mejores señales da en relación con el empleo y el dinamismo que tendrá la economía.

Este viernes 23 de enero, el Dane reveló los resultados de la producción industrial e indicó que en noviembre de 2025, frente a noviembre de 2024, el Índice de Producción Industrial presentó una variación de 1,7 %.

Como dicho índice tiene cuatro componentes: electricidad y gas, industria manufacturera, explotación de minas y canteras, y captación, tratamiento y distribución de agua, hay que señalar que la más rezagada fue la industria manufacturera, que es la que se encarga de transformar las materias primas en productos terminados. Solo creció 0,7 % en noviembre, frente a resultados de 4,7 % en el caso del gas; 2,2 % en el de minas y canteras, y 4,8 % en el de agua.

Noticias Destacadas