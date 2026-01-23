Economía colombiana en noviembre creció en más de 3 %, según el ISE del Dane

Una nueva razón para poner a pensar a los colombianos, pues muchos se preguntan por qué, si las cosas están tan mal, hay algunas variables que van bien. Las respuestas a esos interrogantes están tras las cifras, pues aunque en algún momento luzcan bien, las señales indican lo que sucederá con el consolidado.

La producción colombiana en noviembre, según el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), creció un 3,08 %, en su serie original, de acuerdo con el informe presentado por el Dane este viernes 23 de enero.

No obstante, cuando empieza la revisión de los números, la evidencia indica que hay una pérdida de tracción en el comportamiento de la producción. Es así como, para el periodo del año corrido 2025, es decir, entre enero y noviembre el ISE registró un crecimiento de 2,86 % respecto al mismo periodo del año anterior, lo que desde ya, da muestras de que el resultado del año total estaría por debajo del 3 %, como lo estiman los analistas en sus pronósticos.

Hay que resaltar que, en 2024, el resultado acumulado entre enero y noviembre iba en 1,47% y el resultado definitivo, al cierre del año, fue de 1,7 %.

ISE de noviembre, según el Dane Foto: Dane / Informe

¿Qué impulsó la actividad económica?

Para noviembre de 2025 las actividades relacionadas con la agricultura y la minería, conocidas como primarias, tuvieron un decrecimiento de 3,66 % respecto a los resultados de octubre. El tema preocupa en medio de los riesgos con los alimentos por presiones inflacionarias provenientes desde otros frentes distintos al de la disponibilidad de alimentos.

En doce meses, hasta noviembre, el decrecimiento acumulado es de 0,09%.

Por el lado de las actividades secundarias, dentro de las cuales se inscribe la industria y la construcción, la caída anual (12 meses hasta noviembre, es de 0,08 % respecto a noviembre de 2024.

Industria Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Lo que salva la patria

Lo que salva el resultado total de la economía en noviembre, claramente son los servicios. Se trata de las llamadas actividades terciarias, entre las que se cuentan el comercio, el transporte y otros similares.

Según el informe del Dane, para noviembre de 2025 tuvieron un crecimiento de 4,22 % respecto al mes de noviembre de 2024. Y eso que aún no estaba incluido el resultado de diciembre, mes que tradicionalmente tiene una alta demanda en servicios por la temporada de fin de año y de descanso escolar.

No obstante, la expansión de este tipo de actividades se mantuvo ligeramente estable frente al mes anterior, pues el crecimiento en noviembre fue de solo 0,05 %. No hay que olvidar que octubre incluye celebración de Halloween y semana de receso en instituciones educativas. Es decir, esas dos ramas ponen dinamismo al resultado.