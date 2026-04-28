Petro se pronuncia sobre los subsidios para madres cabeza de familia y ciudadanos de la tercera edad

En el marco del Consejo de Ministros de este 28 de abril, Gustavo Petro analizó los beneficios que reciben las personas pertenecientes al grupo de la tercera edad y las madres cabeza de familia.

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Petro destacó que la mayoría de personas mayores de 75 años no cuenta con una pensión que les garantice una jubilación; por tal razón, los lineamientos que propone el mandatario irían enfocados en lograr una cobertura por medio de un bono pensional.

#PolíticaSocial | “LA MAYORÍA DE LA TERCERA EDAD NO RECIBE PENSIÓN Y DEBEMOS LLEGAR AL 100% DE COBERTURA” | El presidente @petrogustavo advirtió sobre fallas en la entrega del bono pensional y la necesidad de depurar listados, tras señalar que aún hay adultos mayores sin acceso… pic.twitter.com/hp1uNQNPxf — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) April 29, 2026

Junto a esto, criticó la focalización de los subsidios con los que se cuenta en el país y el impacto que estos generan en la nación.

Además, pidió al Ministerio de Hacienda claridad sobre la sostenibilidad presupuestal, con el fin de conocer de primera mano la cobertura para los más de tres millones de adultos mayores sin pensión.

“La mayoría de la tercera edad, después de los 75 años creo que ese es el límite, no recibe pensión; nunca estuvo en el régimen pensional y nosotros estaríamos llegando a un 100 % de esa cobertura con el bono pensional, que es el objetivo que propusimos. La cifra de 230 mil es la cifra de pobreza. A estas alturas ya se ha practicado el ejercicio; debemos saber si llegamos al 100 %. Yo encuentro muchos ancianos y ancianas a quienes no les llega el bono, entonces el listado no está bien hecho”, destacó Petro.

El presidente Gustavo Petro habló de la cobertura de los subsidios para adultos sin pensión. Foto: Presidencia

Junto a esto, Petro señala que la Ley 100 no logró aumentar la cobertura para alcanzar el objetivo principal de superar la línea de pobreza. Por tal razón, añade que los bonos de 500 mil pesos para madres cabeza de familia y los 230 mil pesos para la tercera edad son cifras que se han definido bajo criterios estrictos y que le generan una preocupación adicional.

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“La Ley 100 no aumentó la cobertura, pero un bono que llamamos pensional, en la medida en que su valor supere la línea de pobreza, puede hacerlo. Comenzamos con 500 mil pesos para la madre cabeza de familia, para nutrir a los niños de los que sea mamá, y con 230 mil para la tercera edad. No es una cifra arbitraria; de ahí viene mi preocupación”.