El Consejo de Estado volvió a afectar las pretensiones del Gobierno Petro con el decreto que ordenó el traslado de 25 billones de pesos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones. Los magistrados de la Sección Segunda decidieron suspender provisionalmente los efectos de ese acto administrativo que fue expedido este año.

La decisión confirmó que la medida del Gobierno nacional podría ir contra lo que había establecido la Ley 2381 de 2024, es decir, la reforma pensional que expidió el propio presidente Gustavo Petro con el artículo que permitió, de manera excepcional, que algunas personas cambiaran de los fondos privados al régimen público.

Ultimátum al ministro Armando Benedetti: Consejo de Estado le da 6 meses para publicar todos los nombramientos

Los magistrados del Consejo de Estado también explicaron en su decisión que dicha ley “dejó claro que el dinero ahorrado debía permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho a la pensión. Pese a ello, el Decreto 415 de 2026 ordenó que las administradoras de fondos de pensiones trasladaran esos recursos de inmediato”.

Hay que recordar que el decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones fijó un plazo del traslado del 50 % en máximo 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes. Esa decisión ahora se quedó sin efectos jurídicos por decisión del Consejo de Estado.

Desde el alto tribunal informaron que la solicitud de medida cautelar sobre ese decreto se revisó bajo “carácter urgente” por los tiempos “muy cortos” que dio el Gobierno Petro a los fondos de pensiones para el traslado de la billonaria suma de dinero al régimen público.

Los magistrados de la Sección Segunda también consideraron que “si seguía el procedimiento normal, cuando se tomara una decisión, el dinero ya habría sido trasladado y la medida perdería su efecto”.

El fallo concluyó que el decreto expedido por el Gobierno nacional modificó una regla definida en la reforma pensional que también tramitó el Ejecutivo; el hallazgo dejó en evidencia que ese acto administrativo cambió el momento en que debía hacerse el traslado del dinero.

El Consejo de Estado también le recordó al presidente Petro que “puede reglamentar las leyes para hacerlas aplicables, pero no cambiar su contenido ni reemplazar decisiones que le corresponden al Congreso”. Esa fue la principal razón para que quedara suspendido el decreto mientras avanza el estudio de fondo de esa resolución.