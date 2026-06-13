Alias Víctor Chala, señalado asesino del periodista Mateo Pérez Rueda, fue capturado en Flandes, Tolima

En la noche del viernes, 12 de junio, fue capturado Jhon Edison Chala Torrejano, conocido con el alias Víctor Chala, el disidente de las Farc que era buscado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

En redes sociales, Víctor Chala, el disidente buscado por grave caso del periodista Mateo Pérez Rueda, se exhibe en motos y camionetas

Chala, quien sería cabecilla de una comisión armada en el municipio de Briceño, Antioquia, fue interceptado en un retén de Flandes, Tolima, cuando intentaba desplazarse con destino al departamento de Caquetá, según la información suministrada a SEMANA por las autoridades.

Su captura se dio sobre las 11:05 de la noche del viernes y se materializó por la orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado y cinco más en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Policía Nacional fue el encargado de adelantar la captura de este sujeto en el departamento del Tolima, quien tenía una trayectoria criminal de cerca de 10 años en las filas de las Farc, siendo responsable de varios delitos.

En medio de la captura las autoridades incautaron cuatro pistolas 9 mm, ocho proveedores, 115 cartuchos 9mm, 33 millones de pesos, una camioneta Toyota y siete celulares.

De acuerdo con las autoridades, Chala Torrejano fue cabecilla financiero de la comisión Darío Gutiérrez, de las disidencias de las Farc, en 2024, y desde abril había sido designado como cabecilla de la comisión armada en Briceño, departamento de Antioquia.

Este sujeto, quien se habría convertido en hombre cercano a alias Primo Gay, fue señalado el pasado 7 de mayo de ordenar y participar activamente en la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, en la vereda Palmichal, del municipio de Briceño, en Antioquia.

Por Jhon Edison Chala Torrejano la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia habían ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos para dar con su paradero, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, incrementó este monto hasta los 500 millones de pesos.

Cartel de recompensa de la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia por Víctor Chala. Foto: Suministrado a Semana

Diferentes versiones circularon a finales de mayo sobre este hombre de las disidencias de alias Calarcá. Inicialmente, se dijo que habría muerto después de una operación militar donde resultó herido, sin embargo, el ministro Sánchez desmintió esta versión y aseguró que estaba vivo.

el alto funcionario explicó en ese momento que las autoridades mantenían la ofensiva militar en contra de las disidencias responsables del crimen del periodista Mateo Pérez Rueda y que estaban detrás del principal señalado por su asesinato.

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