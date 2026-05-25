Incautan celular de disidencias que huían del Ejército en Briceño, Antioquia: video mostraría a alias Chala herido en motocicleta

Un grupo de operaciones especiales del Ejército Nacional aseguró que fue incautado un teléfono celular pertenenciente a hombres del frente 36 de las disidencias de las FARC que delinquen en Briceño, Antioquia, donde asesinaron al periodista Mateo Pérez Rueda.

Así es el régimen de terror y barbarie que alias Calarcá tiene en Antioquia y que el periodista Mateo Pérez pretendía denunciar

El aparato, que fue abandonado por los delincuentes en medio de la huída tras la llegada del Ejército a la vereda El Palmichal, es analizado por expertos en el telecomunicaciones, quienes analizan su contenido para tratar de establecer qué otra información de valor hay en el móvil que pueda servir para ubicar a sus peligrosos cabecillas.

Por ahora, según difundieron, fue hallado un video que permite ver una persona a bordo de una motocicleta en medio de fuertes combates en una trocha.

La fuga de alias Chala: así escapó el señalado asesino del periodista Mateo Pérez en medio de un operativo militar

Esa persona sería alias Chala, uno de los cabecillas de esa estructura quien según el Ejército huyó al ser herido por las tropas.

Los movimientos de los delincuentes habrían servido para ayudar a su fuga, mientras era desplazado hacia la zona rural de Valdivia.

Otro de los disidentes, conocido como Macho Viejo, también huyó herido.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta de X que, en medio de esa ofensiva, una mujer fue dada de baja.

MinDefensa confirma que los asesinos de Mateo Pérez huyeron heridos a Valdivia, Antioquia, tras operación militar

“Fue neutralizada una integrante de la Estructura criminal 36 y resultarían heridos alias Chala y alias Macho Viejo, señalados de aterrorizar, asesinar, extorsionar y reclutar menores para la violencia”, dijo.

Alias Chala y Macho Viejo serían los responsables de la estructura sicarial que habría participado en la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez, hecho que ocurrió el pasado 5 de mayo en el municipio de Briceño.

Inteligencia militar reveló detalles inéditos. Foto: c

Para obtener información que permita su captura, el Gobierno ofrece una millonaria recompensa. “Ofrecemos recompensa por información que permita ubicar y capturar a los cabecillas de esta estructura criminal terrorista del 36: alias Primo Gay, hasta $640 millones; alias Chalá, hasta $500 millones; alias Macho Viejo, hasta $100 millones”, anunció el ministro.

Alias Víctor Chala, cuyo nombre es Jhon Edison Chala Torrejano, se exhibía sin descaro en redes sociales.

Incrementan a $ 500 millones la recompensa contra alias Víctor Chala, señalado por el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda

Días después del asesinato de Mateo Pérez Rueda, fuentes militares encontraron un perfil suyo en TikTok, al mismo estilo que el de su cómplice, alias Primo Gay, en el que se dejaba ver fuertemente armado, en motos y carros mientras recorre el campo.

Jhon Edison Chala Torrejano, alias ‘Víctor Chala’, disidente de las FARC que hace alarde de su armamento en redes sociales. Foto: Suministrado a SEMANA.

El delincuente también es relacionado con el asesinato de la lideresa social Lina María Puentes Vega, en zona rural de la población de Baraya, en el Huila.

La víctima era defensora de derechos humanos e integrante de la Red Buscadoras del Huila, Tras las Huellas de la Vida, en la vereda La Nueva Reforma, donde fue ultimada el 31 de mayo de 2025.