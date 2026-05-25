El más reciente informe de Colombia Tech Report (CTR) destacó que en Colombia está la mejor ciudad de América Latina para hacer negocios dentro del ecosistema de empresas de base tecnológica (startups). Además, el estudio explicó las razones por las cuales superó a capitales de México, Chile y Argentina.

El ecosistema de startups en Colombia se sigue consolidando, ¿cuál es el panorama?

¿Por qué es importante el informe de Colombia Tech Report (CTR)?

El Colombia Tech Report es uno de los análisis más reconocidos sobre el ecosistema tecnológico y de emprendimiento en el país. El estudio es elaborado por KPMG, en alianza con la ANDI, la Universidad EAFIT y otras entidades del sector empresarial y académico.

El informe analiza variables relacionadas con:

Crecimiento de startups

Inversión extranjera

Ecosistemas de innovación

Talento digital

Competitividad empresarial

Condiciones para empresas tecnológicas

Atracción de capital y emprendimiento

Este reporte ha ganado un prestigio internacional y, de acuerdo con entidades distritales, este es un referente para inversionistas internacionales y compañías interesadas en expandirse hacia América Latina.

El CPR mide el número de empresas tecnológicas existentes y también la capacidad de las ciudades para atraer talento, crear empleo de alto valor agregado y consolidar ecosistemas sostenibles de innovación.

Fue en este contexto que el CTR determinó que en América Latina la ciudad más atractiva para negocios con empresas de base tecnológica (startups) está en Medellín, Colombia.

Medellín y las razones por las que fue escogido como la mejor de Latinoamérica

El informe destacó varios factores que llevaron a Medellín a convertirse en el principal destino latinoamericano para negocios tecnológicos.

Crecimiento del ecosistema de innovación

Uno de los aspectos más valorados fue el crecimiento acelerado de startups y compañías tecnológicas instaladas en la ciudad durante los últimos años. Medellín consolidó distritos de innovación y espacios especializados para emprendimientos digitales, inteligencia artificial, software y transformación tecnológica.

Atracción de inversión extranjera

La ciudad también se destacó por atraer compañías internacionales interesadas en abrir operaciones tecnológicas en Colombia. Según la Alcaldía, Medellín logró posicionarse como un punto estratégico para empresas extranjeras gracias a factores como costos competitivos, talento calificado, conectividad, calidad de vida e infraestructura.

Talento humano y universidades

El reporte resaltó la fortaleza académica de Medellín y su capacidad para formar profesionales en áreas tecnológicas. Universidades como Universidad de Antioquia, EAFIT y Universidad Nacional de Colombia fueron identificadas como piezas clave para alimentar el ecosistema de innovación.

Transformación urbana y digital

Otro aspecto que influyó fue la transformación urbana que Medellín impulsó durante las últimas décadas. La ciudad pasó de ser reconocida internacionalmente por problemas de violencia a convertirse en referente global de innovación urbana, movilidad y tecnología.

Alianzas público-privadas

El informe también destacó la articulación entre sector público, universidades y empresas privadas. Programas como Ruta N, liderados por el distrito, ayudaron a fortalecer incubadoras, centros de innovación y programas de emprendimiento tecnológico.