i-tradi ADS: una plataforma para democratizar la IA y emprender con corazón y propósito

Ser emprendedora en Colombia es despertar cada mañana con la certeza de que nada está asegurado, pero todo es posible. Es encontrar equilibrio entre hacer crecer un negocio y estar presente como mamá viviendo con resiliencia en un país desafiante, pero lleno de talento.

En mi caso, emprender no ha sido solo levantar una empresa: es un proceso de transformación. He caído y me he levantado más fuerte, impulsada por una convicción: cerrar la brecha digital que deja a millones de emprendedores fuera de la conversación. De allí nació i-tradi ADS, una plataforma que usa inteligencia artificial para democratizar la publicidad digital y apoyar a microempresarios y startups en su crecimiento.

Ser mujer y empresaria en Colombia implica demostrar constantemente que nuestra voz merece espacio. La mayoría de las veces hay que trabajar el doble para ser escuchada. Sin embargo, la fuerza de la sororidad ha sido clave: en comunidades como Mompreneurs Colombia y AWE encontré redes donde no solo se comparten ideas de negocio, sino también apoyo y resiliencia compartida.

Soy Ginna Vargas, embajadora del marketing que se entiende. Mamá, esposa y mujer apasionada por enseñar y transformar. Mi propósito es que la tecnología no sea un muro, sino una puerta abierta para los emprendedores. Estoy convencida de que las mujeres podemos cambiar la historia de este país con autenticidad y unión.

Un ecosistema en expansión

El informe Colombia Tech Report 2024–2025 reveló un aumento del 24 por ciento en startups, con 2.126 empresas emergentes. En 2023, el país captó 786 millones de dólares en inversión, consolidándose como tercer ecosistema más atractivo de la región. Pero persisten desigualdades: Bogotá concentra el 50 por ciento de startups y el 89 por ciento del capital, mientras que millones de micronegocios (92 por ciento del tejido empresarial) operan aún en la informalidad y sin herramientas digitales.

El reto está en construir un ecosistema inclusivo que impulse tanto a startups de alto impacto como a los micronegocios que sostienen la economía popular.