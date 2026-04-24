Revelan el audio de la conversación entre la exreina Carolina Flores y su suegra, antes de ser asesinada

El fallecimiento de Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años que en 2017 obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, ha causado un profundo impacto en México y ha despertado dudas acerca de las circunstancias en que se produjo el asesinato.

Exreina de belleza habría sido asesinada por su propia suegra en México; el momento del ataque quedó grabado en video

La exreina de belleza fue encontrada sin vida en su apartamento, situado en la colonia Polanco de la Ciudad de México, en un caso que actualmente se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

Según imágenes de video publicadas por medios locales, la víctima se desplaza de la sala de estar hacia su habitación vestida con una bata blanca el día del incidente. Su suegra la siguió con las manos en los bolsillos y, de repente, se oyeron varios disparos.

Carolina Flores: momento en el que habría sido asesinada. Foto: TikTok @carolinaff444 - X @c4jimenez / Montaje SEMANA

Cuando el marido de Flores, que estaba en otra habitación, salió con un bebé en brazos, la suegra dijo: “Me hizo enojar”.

Después de que el marido confirmara la presencia del cuerpo, dijo con incredulidad: “Ella es de mi familia”, a lo que la suegra respondió: “Tú eres mío. Esa mujer te robó”.

Ella era Carolina Flores, exreina de belleza que habría sido asesinada a tiros por su suegra en México

En las últimas horas se dio a conocer otro video que sería la continuación de la grabación publicada el día de ayer en redes sociales, en el que se puede escuchar la conversación que tuvo Flores con su suegra antes de la tragedia.

“Entonces veníamos en carro y por eso trajeron”, dijo la suegra.

“Ah, ok, no manches que se vinieron en carro”, respondió la exreina de belleza y preguntó: “¿Cuánto hicieron?”, a lo que la suegra respondió: “Desde el sábado”.

Esta fue la conversación previa a que Erika María asesinara a disparos a su nuera Carolina Flores, exganadora del certamen de Belleza Miss Teen Universe de Baja California. La agresora está prófuga y esto es lo que se sabe de ella: pic.twitter.com/0VATGPxRun — Nacho Lozano (@nacholozano) April 24, 2026

Según la conversación, la suegra de Flores había viajado en carro durante una gran cantidad de horas para encontrarse en la Ciudad de México.

“Bien, la verdad es que medio mareado”, continúa la suegra dando detalles del viaje.

“Hace poquito mataron a alguien por aquí”, se le escucha decir en otro momento a la víctima mientras hablaba con su suegra. Poco tiempo después, la madre de su esposo le pregunta si le puede dar agua.

“¿Sí me puedes regalar una botella de agua?”, a lo que la mujer le responde: “Sí, claro”. La suegra vuelve a preguntar, como si no hubiera escuchado la respuesta: “¿Cómo?”; seguido a esto, Flores responde nuevamente: “Claro que sí”.

Presunta responsable del crimen de Carolina Flores. Foto: Foto: tomada de x

Tras pedirle la botella de agua, la mujer se dirige hacia la habitación donde, pocos segundos después, se escuchan las detonaciones que le arrebataron la vida.

La policía de la Ciudad de México ha abierto una investigación sobre el tiroteo, pero no ha anunciado cargos.

Identificaron a Herrera como el principal sospechoso y plantearon interrogantes sobre por qué él y su madre no denunciaron el tiroteo mortal hasta el día siguiente.