Exreina de belleza habría sido asesinada por su propia suegra en México; el momento del ataque quedó grabado en video

El pasado 15 de abril, ocurrió un hecho trágico en México, cuando Carolina Flores Gómez, quien había sido coronada como Miss Teen Universe Baja California 2017, perdió la vida tras recibir varios disparos dentro de un exclusivo apartamento ubicado en la colonia Polanco.

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La mujer, de tan solo 27 años, fue encontrada con una herida de bala en la cabeza; además, en el lugar no se detectaron indicios de ingreso violento, lo que sugiere que el responsable pertenecía a su entorno cercano.

Asimismo, una grabación de seguridad del interior de la vivienda reveló la secuencia de los hechos. En las imágenes se observa cómo, presuntamente, Erika María N., suegra de la víctima, le dispara después de una supuesta discusión.

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza en Baja California. pic.twitter.com/IuTVOhbz9f — Juanmi (@Clodomi62180957) April 23, 2026

Posteriormente, se observa que la víctima se encamina hacia una habitación, seguida por su suegra.

Ya fuera del alcance de la cámara, se percibe el sonido de un disparo y el grito de la exreina de belleza, tras lo cual se oyen cinco detonaciones adicionales. Según el informe de la necropsia, el cuerpo de Carolina Flores presentaba un total de 12 heridas de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax.

Más tarde, personal de la Fiscalía se presentó en el apartamento situado en la calle Édgar Allan Poe número 14, donde aseguró una pistola calibre 9 milímetros, además de siete casquillos y cuatro proyectiles deformados.

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En cuanto a la explicación proporcionada por el esposo de la víctima sobre la demora en presentar la denuncia, señaló que su prioridad fue resguardar a su hija de ocho meses.

De acuerdo con su versión, temía que, al ser retenido en el marco de la investigación, la menor pudiera quedar bajo resguardo institucional; por ello, decidió grabar varios videos con instrucciones sobre su cuidado y, una vez que consideró la situación más estable, acudió ante la Fiscalía.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Instantes después, al oír los disparos, Alejandro (esposo de Carolina) encara a su madre y le dice: “¿Qué hiciste, loca?”. Ante ello, la mujer contestó con una actitud fría: “Nada, me hizo enfadar, ella fue la culpable”.

Mediante un boletín institucional, la Fiscalía de la capital informó que el homicidio ocurrió el 15 de abril de 2025; sin embargo, la denuncia correspondiente fue interpuesta hasta el día siguiente.

De manera preliminar, se presume que quien acudió ante el Ministerio Público para reportar lo sucedido fue Alejandro, pareja de Carolina.

Carolina Flores Gómez, de 27 años y Miss Teen Universe Baja California 2017. Foto: X/@Anxiousvids

De manera simultánea, al hacerse público el caso, autoridades de Baja California manifestaron su apoyo a los familiares y señalaron que se encuentran en coordinación con dependencias de la Ciudad de México para colaborar en las indagatorias, de acuerdo con el diario Milenio.