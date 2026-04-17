Revelan detalles del triple feminicidio en el Meta y las identidades de las víctimas

Un nuevo hecho de violencia de género ha conmocionado al país tras el asesinato de tres mujeres de la misma familia en zona rural del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta.

El caso, ocurrido en la madrugada del 16 de abril, es investigado por las autoridades como un presunto triple feminicidio que habría estado motivado por un episodio de intolerancia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al crimen y aseguró que, según la información preliminar, “se trata de un tema de intolerancia de riñas”.

De acuerdo con su versión, el agresor llegó a una reunión familiar donde se encontraban las víctimas y, al ver a su pareja sentimental con otra persona, se habría generado una discusión que terminó en tragedia. “Lamentablemente, hay tres mujeres muertas”, afirmó.

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Las víctimas fueron identificadas como Pracedis Calderón Andrade, Arelys Monje Calderón y Bercy Monje Calderón, integrantes de una misma familia. Sus muertes han generado profunda consternación entre la comunidad y sus allegados, quienes exigen justicia y el esclarecimiento total de los hechos.

Según versiones recogidas en la zona, el presunto agresor sería un hombre cercano a las víctimas. Testimonios indican que el ataque habría estado motivado por celos y que el sujeto habría llegado al lugar en horas de la madrugada armado con un machete, con el que atacó a su expareja y a dos familiares.

Delio Franco, presidente de Asojuntas del municipio, se pronunció al respecto, revelando más detalles de lo sucedido.

“Los vecinos dicen que fue un hecho de celos; que hacía 15 días se había ido de su casa, pero al regresar, como a la una de la mañana, con un machete mató a la suegra, a la excompañera sentimental y a una cuñada”, señaló.

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El coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta, confirmó que el caso se conoció luego de que un hombre herido con arma blanca llegara a un centro médico.

El presunto responsable fue capturado y trasladado a Villavicencio, donde permanece a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Además, se conoció que presenta antecedentes judiciales y una orden de captura vigente por homicidio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido en este hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia contra la mujer en Colombia.

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Reacciones ante el triple feminicidio en La Macarena, Meta

Sobre el mediodía de este viernes, el representante a la Cámara por el Meta, Darwin Castellanos, dio su opinión al respecto y fue tajante con este tipo de casos.

“Rechazo total y sin matices. Tres mujeres asesinadas de manera brutal en un hecho que nos duele y nos indigna como sociedad. No puede haber silencio ni indiferencia frente a esta barbarie. Exigimos justicia, captura del responsable y todo el peso de la ley. Ni una más”, escribió.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano Correa se pronunció por medio de sus redes sociales sobre los recientes casos de feminicidios en el territorio nacional y de connacionales.

“No importa el estrato ni la edad: hay una pandemia de violencia MACHISTA contra las mujeres. El cambio cultural exige educación desde el kínder y desde casa, con justicia severa y oportuna para desactivarla”, trinó.