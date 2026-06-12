¿Sintió el temblor? El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo en horas de la mañana

Un sismo se registró en la mañana de este viernes 12 de junio, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La entidad señaló que el movimiento telúrico se ubicó en el océano Pacífico a 45 km de Timbiquí, Cauca, a una latitud de 2.98 y longitud de -78.02.

La magnitud registrada fue 3.0, medida que no se considera grave debido a que esta escala apenas se llega a sentir.

El SGC indicó que el temblor sucedió a una profundidad superficial de 30 km; esto es importante, ya que este factor es uno de los más críticos para determinar qué tan destructivo puede ser el evento sísmico.

Aquellos que son superficiales, 0 a 30 km, se consideran más destructivos y peligrosos porque, al estar más cerca de la superficie, pueden causar mayores daños; en el nivel intermedio se encuentran los que suceden de 30 km a 120 km y, con riesgo más bajo, los que ocurren a más de 120 km.

El Servicio Geológico Colombiano resalta que hay que tener en cuenta que, a mayor profundidad, hay más posibilidad de que el sismo se sienta en más lugares del territorio porque las ondas pueden viajar distancias superiores.

Por otra parte, también existen herramientas cualitativas que permiten identificar y medir estos acontecimientos y su intensidad, que es evaluar los daños causados en los territorios y en realizar cuestionarios enfocados a saber la percepción de la comunidad frente al evento.

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Si en Colombia usted ha sentido un temblor, lo puede reportar a través de la plataforma digital del SGC, lo que ayudará a monitorear de forma adecuada estos sucesos.

Es importante tener en cuenta que la configuración geológica de Colombia hace que el país sea una zona sísmicamente activa, llegándose a registrar aproximadamente 2000 sismos al mes, la gran mayoría de magnitudes pequeñas.

En caso de que llegue a suceder un movimiento telúrico fuerte, debe tener en cuenta las recomendaciones que se hacen, que son:

Mantener la calma.

Estar informado sobre las rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Detectar posibles peligros en su entorno.

Evitar refugiarse bajo el marco de las puertas.

Puede obtener mayor información sobre las precauciones que debe tener en los canales oficiales de las autoridades correspondientes.