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En imágenes: así quedó Filipinas tras el terremoto de magnitud 7,8 registrado este lunes

El sismo causó una alerta de tsunami en Japón e Indonesia.

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Silvia Contreras Rodelo

8 de junio de 2026 a las 7:52 a. m.
El terremoto causó daños en casas, edificios y puentes.
El terremoto causó daños en casas, edificios y puentes. Foto: AP

Un terremoto de 7.8 de magnitud se registró en las costas del sur de Filipinas este lunes, 8 de junio, a las 7:38 a. m., hora local. Al menos 32 personas murieron y otras 200 quedaron heridas.

Las autoridades de ese país emitieron una alerta de tsunami en países cercanos como Indonesia y Japón. El sismo causó daños en edificios, casas, puentes y un apagón en la localidad.

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Reportan fuerte temblor de magnitud 5,8 este domingo, 7 de junio: este fue el epicentro

La Oficina de Defensa Civil de Filipinas indicó que 12 de las personas fallecidas se encontraban en la región de Soccsksargen, que cuenta con las provincias Cotabato Sur, Sultan Kudarat, Sarangani y Ciudad General Santos.

Los estudiantes debieron ser evacuados de las escuelas debido al terremoto.
Los estudiantes debieron ser evacuados de las escuelas debido al terremoto. Foto: Getty Images

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el caos causado por el temblor, que obligó a la evacuación de cientos de estudiantes de los colegios de la región. Equipos de emergencia señalan que 12 personas permanecen desaparecidas en General Santos, tras quedar atrapadas entre los derrumbes.

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