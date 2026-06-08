En imágenes: así quedó Filipinas tras el terremoto de magnitud 7,8 registrado este lunes

Un terremoto de 7.8 de magnitud se registró en las costas del sur de Filipinas este lunes, 8 de junio, a las 7:38 a. m., hora local. Al menos 32 personas murieron y otras 200 quedaron heridas.

Las autoridades de ese país emitieron una alerta de tsunami en países cercanos como Indonesia y Japón. El sismo causó daños en edificios, casas, puentes y un apagón en la localidad.

Reportan fuerte temblor de magnitud 5,8 este domingo, 7 de junio: este fue el epicentro

La Oficina de Defensa Civil de Filipinas indicó que 12 de las personas fallecidas se encontraban en la región de Soccsksargen, que cuenta con las provincias Cotabato Sur, Sultan Kudarat, Sarangani y Ciudad General Santos.

Los estudiantes debieron ser evacuados de las escuelas debido al terremoto. Foto: Getty Images

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el caos causado por el temblor, que obligó a la evacuación de cientos de estudiantes de los colegios de la región. Equipos de emergencia señalan que 12 personas permanecen desaparecidas en General Santos, tras quedar atrapadas entre los derrumbes.

TERREMOTO EN FILIPINAS 🔴

Impresionantes imágenes en la Escuela Primaria Mahayahay en Davao Occidental 🇵🇭



Durante la ceremonia a la bandera en el primer día de clases, se registró el terremoto de M7.8 los maestros y estudiantes implementaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/NE5vFPvtdb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 8, 2026

En desarrollo...