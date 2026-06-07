Reportan fuerte temblor de magnitud 5,8 este domingo, 7 de junio: este fue el epicentro

En la tarde de este domingo, 7 de junio de 2026, se registró un fuerte temblor, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), específicamente en medio del océano Pacífico.

Este fuerte sismo tuvo como epicentro la Isla de Pascua (conocida originalmente como Rapa Nui), territorio insular de Chile ubicado en la Polinesia, en medio del océano Pacífico. De acuerdo con el SGC, el movimiento telúrico se registró alrededor de la 1:22 p. m., con una magnitud de 5.8 y una profundidad superficial (inferior a los 30 kilómetros).

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-06-07, 13:22 hora local Magnitud 5.8, Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo?”, fue el reporte hecho recientemente por el SGC a través de la red social X.

Hasta el momento, los organismos de socorro no han reportado daños materiales. Asimismo, las autoridades no han emitido alertas de tsunami que representen riesgo para las zonas costeras de los países potencialmente afectados.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la institución responsable de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional. Debido a su ubicación geográfica, por ejempo, Colombia se encuentra en una zona de alta sismicidad, por lo que los sismos son fenómenos relativamente comunes.

¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

El sismo se registró durante la tarde de este domingo. Foto: Getty Images

La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

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