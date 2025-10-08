Suscribirse

Tecnología

Cómo saber si se acerca un terremoto: así funciona la nueva herramienta de Google para compartir alertas sísmicas desde Android

Las alertas sísmicas de Android se activan cuando el sistema detecta un terremoto cercano, usando los sensores del teléfono y la ubicación.

Redacción Tecnología
8 de octubre de 2025, 6:26 p. m.
Google mejora las alertas sísmicas en Android.
| Foto: Getty Images

Los eventos naturales como los sismos pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, por lo que es indispensable que las personas estén preparadas ante este tipo de situaciones que suelen tomarlas por sorpresa.

Afortunadamente, gracias al avance de la tecnología en los últimos años, se han desarrollado herramientas útiles para los usuarios, especialmente en casos de emergencia. Una de ellas es la alerta sísmica que emite Google en los dispositivos Android.

Esta función, disponible en varios países, tiene como objetivo advertir a las personas cuando se produce un terremoto cercano. Para lograrlo, utiliza los sensores del propio teléfono para detectar movimientos sísmicos y enviar notificaciones en tiempo real a los usuarios que puedan verse afectados.

Expertos en seguridad han descubierto que ciertas extensiones de Google Chrome diseñadas para gestionar PDF pueden estar recolectando y transmitiendo información personal a sitios web sospechosos, comprometiendo así la privacidad del usuario.
| Foto: Getty Images

En su esfuerzo por mejorar continuamente este sistema, Google anunció que permitirá compartir las alertas de terremotos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, de manera que los usuarios puedan informar rápidamente a familiares y amigos que no cuenten con un dispositivo Android.

Contexto: Si perdió el control del televisor, así de fácil y práctico puede usar el celular para acceder a sus funciones sin complicaciones

Los usuarios de Android pueden activar esta herramienta, que muestra una notificación en la pantalla cuando el sistema detecta un sismo cercano. La alerta se genera a partir de los temblores que registran los sensores del smartphone y según la ubicación del usuario. Actualmente, está disponible en países como España.

La notificación indica la magnitud estimada del terremoto —a partir de los 4,5 grados en la escala de Richter— y la distancia del epicentro, además de ofrecer recomendaciones de seguridad para ayudar a las personas a mantenerse a salvo.

Sismo temblor sismografo Colombia
| Foto: Adobe Stock

Próximamente, esta función incluirá la posibilidad de compartir las alertas directamente en redes sociales y mensajes, permitiendo difundir la información de manera más rápida.

Aunque aún no está disponible, se ha identificado en la versión 25.40.30 de la aplicación Google Play Services, según el portal especializado Android Authority. En el código se hace referencia a que los mensajes incluirán la etiqueta #AndroidEarthquakeAlerts.

Contexto: Google lanza un programa de recompensas específico para fallos de IA: así funciona

Con esta iniciativa, Google busca fortalecer la seguridad de las comunidades y ofrecer información confiable en los primeros segundos, que suelen ser determinantes para proteger la vida.

*Con información de Europa Press.

