Sismo en Colombia: este fue el epicentro del temblor de hoy

La mañana de este miércoles 27 de mayo de 2026, un movimiento telúrico generó alertas en el centro del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,5, con epicentro en el departamento del Meta, registrado exactamente a las 9:29 a. m.

Temblor en Colombia: sismo sacudió al país este domingo 24 de mayo; este fue el epicentro

El epicentro se localizó en las proximidades del municipio de Mesetas. Entre las poblaciones más cercanas al punto de origen se encuentran Uribe, el propio casco urbano de Mesetas y San Juan de Arama.

Hasta el momento, los organismos de socorro y las autoridades locales no han reportado afectaciones en la infraestructura, personas heridas ni alteraciones en las líneas de servicios públicos.

La importancia de la prevención en un país sísmicamente activo

Este tipo de eventos, aunque no generen daños mayores, sirve como un recordatorio constante de la realidad geográfica del país. Colombia se ha consolidado como un territorio con frecuente actividad sísmica.

Estar preparados ante una eventualidad no es un asunto menor. La capacidad de respuesta de una comunidad o de una familia durante los primeros segundos de un movimiento telúrico reduce drásticamente el riesgo de fatalidades y colapsos logísticos en los sistemas de salud.

Guía de supervivencia: ¿qué hacer antes, durante y después de un sismo?

El pánico es el principal factor de riesgo durante un temblor. Por ello, es fundamental interiorizar y repasar con regularidad los siguientes protocolos de protección:

La planificación

Zonas de seguridad: localice con anticipación los puntos más resistentes de su vivienda u oficina, tales como columnas estructurales o muros de carga.

localice con anticipación los puntos más resistentes de su vivienda u oficina, tales como columnas estructurales o muros de carga. Maleta de emergencias: mantenga a la mano un kit que contenga agua potable, alimentos no perecederos, una linterna con baterías de repuesto, un radio portátil, medicamentos esenciales y copias de los documentos de identidad familiares.

mantenga a la mano un kit que contenga agua potable, alimentos no perecederos, una linterna con baterías de repuesto, un radio portátil, medicamentos esenciales y copias de los documentos de identidad familiares. Plan familiar: acuerde con sus seres queridos un punto de encuentro exterior y defina rutas claras de evacuación que permanezcan libres de obstáculos.

Es importante acatar las recomendaciones de las autoridades en medio de un sismo.. Foto: Getty Images

Durante el sismo: la protección

Resguardo inmediato: mantenga la serenidad y ubíquese debajo de una mesa o escritorio resistente. Si no es posible, colóquese junto a las columnas de la edificación.

mantenga la serenidad y ubíquese debajo de una mesa o escritorio resistente. Si no es posible, colóquese junto a las columnas de la edificación. Puntos de peligro: manténgase alejado de fachadas, ventanas de vidrio, espejos o estanterías pesadas que puedan desplomarse.

manténgase alejado de fachadas, ventanas de vidrio, espejos o estanterías pesadas que puedan desplomarse. Restricción de movilidad: bajo ninguna circunstancia utilice los ascensores durante el movimiento o inmediatamente después de este.

bajo ninguna circunstancia utilice los ascensores durante el movimiento o inmediatamente después de este. En la vía pública: si se encuentra al aire libre, busque zonas abiertas lejos de postes de luz y cables de alta tensión. Si va conduciendo, reduzca la velocidad, detenga el vehículo en un lugar seguro —lejos de puentes o pasos elevados— y permanezca en el interior del automotor.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

Después del sismo: La evaluación