Sismo en Colombia: este fue el epicentro del temblor de hoy

La mañana de este miércoles 27 de mayo de 2026, un movimiento telúrico generó alertas en el centro del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,5, con epicentro en el departamento del Meta, registrado exactamente a las 9:29 a. m.
El epicentro se localizó en las proximidades del municipio de Mesetas. Entre las poblaciones más cercanas al punto de origen se encuentran Uribe, el propio casco urbano de Mesetas y San Juan de Arama.
Hasta el momento, los organismos de socorro y las autoridades locales no han reportado afectaciones en la infraestructura, personas heridas ni alteraciones en las líneas de servicios públicos.
La importancia de la prevención en un país sísmicamente activo
Este tipo de eventos, aunque no generen daños mayores, sirve como un recordatorio constante de la realidad geográfica del país. Colombia se ha consolidado como un territorio con frecuente actividad sísmica.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-27, 09:29 hora local Magnitud 3.5, Profundidad superficial, Mesetas - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/NBD39EO0OT— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 27, 2026
Estar preparados ante una eventualidad no es un asunto menor. La capacidad de respuesta de una comunidad o de una familia durante los primeros segundos de un movimiento telúrico reduce drásticamente el riesgo de fatalidades y colapsos logísticos en los sistemas de salud.
Guía de supervivencia: ¿qué hacer antes, durante y después de un sismo?
El pánico es el principal factor de riesgo durante un temblor. Por ello, es fundamental interiorizar y repasar con regularidad los siguientes protocolos de protección:
La planificación
- Zonas de seguridad: localice con anticipación los puntos más resistentes de su vivienda u oficina, tales como columnas estructurales o muros de carga.
- Maleta de emergencias: mantenga a la mano un kit que contenga agua potable, alimentos no perecederos, una linterna con baterías de repuesto, un radio portátil, medicamentos esenciales y copias de los documentos de identidad familiares.
- Plan familiar: acuerde con sus seres queridos un punto de encuentro exterior y defina rutas claras de evacuación que permanezcan libres de obstáculos.
Durante el sismo: la protección
- Resguardo inmediato: mantenga la serenidad y ubíquese debajo de una mesa o escritorio resistente. Si no es posible, colóquese junto a las columnas de la edificación.
- Puntos de peligro: manténgase alejado de fachadas, ventanas de vidrio, espejos o estanterías pesadas que puedan desplomarse.
- Restricción de movilidad: bajo ninguna circunstancia utilice los ascensores durante el movimiento o inmediatamente después de este.
- En la vía pública: si se encuentra al aire libre, busque zonas abiertas lejos de postes de luz y cables de alta tensión. Si va conduciendo, reduzca la velocidad, detenga el vehículo en un lugar seguro —lejos de puentes o pasos elevados— y permanezca en el interior del automotor.
Después del sismo: La evaluación
- Inspección visual: revise detenidamente si la estructura de su vivienda presenta grietas profundas o daños severos en muros y columnas antes de reingresar de forma definitiva.
- Evacuación segura: si detecta fallas estructurales o fugas de gas, corte los servicios públicos y evacúe hacia el punto de encuentro preestablecido.
- Fuentes de información: prepárese mental y logísticamente para la aparición de posibles réplicas y evite difundir cadenas falsas de mensajería instantánea. Infórmese exclusivamente a través de los canales y comunicados emitidos por los organismos oficiales de emergencia.