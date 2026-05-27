Nación

Esta es la red detrás del desfalco de más de $ 3.000 millones del que fue blanco el Departamento de Prosperidad Social

Se trata de una organización que se especializaba en la suplantación de identidades, según reveló la Policía.

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Redacción Semana
27 de mayo de 2026 a las 10:35 a. m.
Los capturados habrían robado más de 3.000 millones de pesos de programas sociales del Gobierno.
Los capturados habrían robado más de 3.000 millones de pesos de programas sociales del Gobierno. Foto: Policía

En las últimas horas, la Policía reveló que fueron capturadas 11 personas por haberse apropiado, al parecer, de más de 3.000 millones de pesos que estaban destinados a programas sociales del Gobierno.

Sobre el caso, dijo la Policía que se “propinó un contundente golpe a las estructuras criminales dedicadas al fraude electrónico, durante una operación simultánea llevada a cabo en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Montería, donde se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento y se hicieron efectivas 11 órdenes de captura por orden judicial de personas sindicadas por el presunto robo de más de 3.000 millones de pesos que habían sido destinados a las familias más vulnerables de Colombia”.

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