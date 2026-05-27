El Ministerio de Transporte anunció el día de ayer que realizará una serie de modificaciones al SICE-TAC. La nueva reglamentación busca fortalecer el cálculo de pagos del transporte de carga en el país.

Ministerio de Transporte anuncia la Ruta-E, el primer corredor eléctrico para vehículos de carga en Colombia

El SICE-TAC (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga) es un mecanismo de información que permite medir el costo de las operaciones de transporte. El pago depende de las características del viaje, el tipo de vehículo, la carga, el origen/destino y las horas estimadas.

Con la actualización, la cartera busca que los costos sean “más acordes con la realidad” e incluyan a los vehículos de carga liviana. Las modificaciones quedaron establecidas en la Resolución 20263040018445.

En los últimos años, el SICE-TAC se ha convertido en una herramienta digital clave para garantizar que los costos de operación del sector de transporte sean justos. Ahora, se espera que constituya el pago mínimo que tendrá que recibir cada transportador por prestar el servicio.

La normativa también incorporará ajustes técnicos para que los precios reflejen la realidad del sector. Una de las novedades es la actualización de la fórmula del costo de la base laboral.

Anteriormente, se realizaba a partir del salario mínimo vigente, pero ahora incluirá las horas extras diurnas y nocturnas. También se aclararán las actividades que necesiten mayor trabajo y atención a detalles como el transporte de líquidos a granel o la movilización de contenedores llenos y vacíos.

La actualización quiere regular los costos del transporte de carga en Colombia. Foto: Superintendencia de Transporte

“Con esta actualización del SICE-TAC damos un paso decisivo hacia un sistema más justo, transparente y ajustado a la realidad del transporte de carga. Estamos garantizando que los costos reconocidos respondan verdaderamente al trabajo de los transportadores y a las condiciones operativas del país”, explicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Transporte de carga y cómo está Colombia frente a Latinoamérica: costos y logística

Nuevos vehículos

Los cambios en el SICE-TAC contemplan la incorporación oficial de nuevos vehículos al sistema. De ahora en adelante, se incluirán los de carga liviana con el requisito de que tengan un peso entre 3.500 y 7.500 kilogramos.

Este tipo de transportes no se encontraban regulados por el SICE-TAC, lo que ocasionaba problemas con las entregas y no garantizaba que se cumplieran los derechos del trabajador.

“La inclusión de la carga liviana amplía el alcance del sistema y reconoce una realidad del transporte que hoy requería una regulación más precisa. Queremos un sector con reglas claras, equilibrio económico y garantías para todos los actores de la cadena logística”, añadió la ministra.

MinTransporte señaló que las nuevas medidas se implementarán de forma paulatina durante un periodo de transición de tres meses. De esta manera, las empresas transportadoras y los pequeños propietarios podrán adaptarse gradualmente.