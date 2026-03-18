Dueños de estos vehículos, en la mira de las autoridades: MinTransporte lanzó advertencia por mal uso

Ante el incremento en el número de registros de triciclos eléctricos con pedaleo asistido en algunas zonas del país y su uso para fines no autorizados por la legislación colombiana, el Ministerio de Transportes recordó la normativa vigente que regula el uso de este tipo de vehículos.

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El uso triciclos eléctricos con pedaleo asistido se ha vuelto común en varias partes del país. Imagen de referencia. Foto: AFP

El pronunciamiento obedece a que este tipo de vehículos está siendo empleado para el transporte de carga, algo que va contra la norma y que resulta ser un riesgo para la seguridad vial. El auge de este tipo de modelos en actividades de reparto y distribución de mercancía llamó la atención de las autoridades.

Aunque el Ministerio indicó que no existe una norma que regule el registro de este tipo de vehículos, sí existen directrices que orientan a la ciudadanía sobre cómo se debe realizar el transporte de carga en el país.

Dentro de estas indicaciones, señala que cualquier movimiento de mercancía debe hacerse en vehículos homologados para dicha actividad, lo que obliga a las empresas a adquirir, matricular o contratar empresas legalmente constituidas para el transporte de mercancía que utilicen los automotores matriculados para ofrecer ese servicio.

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Cabe señalar que, ante la ausencia de una normativa para el registro de este tipo de vehículo, sus propietarios y usuarios han dado usos equivocados, promoviendo acciones que van contra la norma y que ponen en riesgo la seguridad y la vida tanto de conductores, acompañantes y demás actores viales.

Para la cartera, es clave poder contar con un sistema que permita garantizar condiciones idóneas de seguridad, trazabilidad y control dentro del sistema logístico del país, razón por la que se hace necesario que las autoridades extremen los controles.

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Los triciclos con pedaelo asistido no están autorizados para transporte logístico. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El pronunciamiento del Ministerio, según la propia cartera, busca orientar a la ciudadanía, y en ningún momento constituye una norma a través de la cual se pueda imponer una multa o sanción; sin embargo, sí llama la atención para que se cumplan las leyes vigentes, las cuales sí estipulan que, para el transporte de mercancía, cualquier persona o empresa debe contratar con empresas de transporte público debidamente habilitadas.