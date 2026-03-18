Llevar el carro al taller en Colombia está saliendo más costoso, ¿qué es lo que está afectando al bolsillo?

El costo de mantener un vehículo en Colombia está siendo presionado principalmente por el alza en los servicios de mantenimiento y reparación en talleres, más que por el precio de las autopartes, así lo advirtió Asopartes, tras analizar el comportamiento más reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sector autopartista.

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La aparición de nuevas tecnologías demanda mano de obra más costosa. Foto: 123RF

De acuerdo con cifras del DANE y analizadas por el Radar de las Autopartes - CVN, la división de partes y piezas para vehículos registró una variación anual de 4,58% en enero de 2026, por encima del 3,97% observado en enero de 2025, aunque todavía por debajo de la inflación nacional, que se ubicó en 5,35%.

Sin embargo, dentro de esta canasta, el rubro con mayor incremento fue el de mantenimiento y reparaciones efectuadas en talleres, con una variación anual de 7,48%, la más alta del conjunto.

“Las cifras evidencian que hoy la presión sobre el costo de mantener un vehículo no proviene únicamente de los repuestos. Los servicios de taller están ganando un mayor peso dentro del gasto de los hogares y de los propietarios de vehículos, en un contexto de mayor complejidad técnica y mayores exigencias operativas para el servicio automotor”, señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.

Según el gremio, este comportamiento responde a factores estructurales del mercado. Entre ellos se destacan la creciente tecnificación de los vehículos, la necesidad de personal más especializado, la incorporación de equipos de diagnóstico más avanzados y el aumento de los costos operativos de los talleres. A esto se suman ajustes laborales y cargas de operación que han encarecido la prestación del servicio automotor.

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Incorporar nueva tecnología a los procesos de reparación ha incrementado el costo de las visitas al taller. Foto: Getty Images

El análisis también muestra que otros servicios asociados al cuidado del vehículo registraron incrementos relevantes. Los productos para limpieza y conservación del automóvil presentaron una variación anual de 5,78%, mientras que los servicios de latonería y pintura alcanzaron 5,30%, niveles cercanos o superiores a la inflación general.

En contraste, varias categorías directamente asociadas a autopartes mostraron un comportamiento más estable e incluso reducciones en sus precios. Las subclases de otras piezas de repuesto para vehículos y llantas, neumáticos y rines registraron variaciones anuales de -0,26% y -0,59%, respectivamente. Por su parte, la compra y cambio de aceite presentó una variación de 3,43%, mientras que los aditivos, valvulinas, líquidos para frenos y refrigerantes registraron un incremento de 1,71%, ambos por debajo del IPC general.

Para Asopartes, esta tendencia confirma que la sostenibilidad del parque automotor colombiano no depende únicamente de la disponibilidad de autopartes, sino también del fortalecimiento del servicio técnico especializado.

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según el DANE, las reparaciones mecánicas tuvieron fuerte incremento en la canasta familiar. Foto: Getty Images

En ese sentido, el gremio insistió en la importancia de avanzar en capacitación técnica, formalización de los talleres y fortalecimiento de la competitividad del servicio automotor, especialmente en un contexto en el que los vehículos incorporan cada vez más tecnología y demandan mayores capacidades de mantenimiento.