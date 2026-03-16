Funciones ocultas que seguramente tiene su carro y no conocía: algunas se activan desde la llave

La evolución de los carros ha llevado a que cada uno de los nuevos modelos que son producidos en el mundo incluya tecnología de punta que permite llevar a cabo acciones que, en ocasiones, ni sus propietarios saben que pueden realizar.

Las motos que se salvan de la revisión técnico-mecánica; moteros celebran decisión que los exime del costosos trámites

Algunas llaves permiten abrir las ventanas a distancia para ventilar el vehículo. Foto: Getty Images

Los vehículos a menudo tienen botones ocultos, funciones poco probadas o acciones que simplemente se desconocen, razón por la cual es bueno ponerlas al descubierto.

De hecho, fabricantes como Toyota, Ford, BMW y Hyundai incluyen herramientas útiles que pueden facilitar la vida diaria al volante, pero que la mayoría de los usuarios nunca llega a utilizar.

Apertura y cierre automático de ventanas con el control remoto

Una de las funciones más útiles —y menos conocidas— es la posibilidad de subir o bajar todas las ventanas del vehículo usando únicamente el control remoto de la llave.

En muchos modelos basta con mantener presionado el botón de desbloqueo durante algunos segundos para que las ventanas bajen automáticamente. Del mismo modo, al mantener presionado el botón de cierre, las ventanas pueden subir.

Esta función es especialmente útil para ventilar el vehículo antes de entrar cuando ha estado estacionado al sol.

Modo “follow me home” para iluminar el camino

Muchos autos modernos tienen un sistema de iluminación pensado para mejorar la seguridad al estacionar de noche. Se conoce como “follow me home”.

Esta función mantiene encendidas las luces delanteras durante unos segundos después de apagar el vehículo, permitiendo al conductor caminar hasta su casa o garaje con iluminación.

En muchos modelos basta con accionar la palanca de luces antes de salir del automóvil para activar esta característica.

Los 5 cambios que tendrán Uber, Didi y demás aplicaciones de transporte en Bogotá: ¿mejorará el servicio?

La función “follow me home” sirve para alumbrar el camino a casa cuando se estaciona el carro. Foto: Getty Images

Apertura del baúl con movimiento del pie

Los vehículos modernos equipados con sistema de acceso sin llave suelen tener una función muy práctica: abrir el baúl con un simple movimiento del pie bajo el parachoques trasero. Esto resulta especialmente útil cuando el conductor tiene las manos ocupadas con bolsas o equipaje.

En esta tecnología, conocida como “hands-free tailgate”, el sensor detecta la llave inteligente cerca del vehículo y permite abrir el portón automáticamente con un gesto.

Ajuste automático del espejo para estacionar

Algunos autos cuentan con una función que inclina automáticamente el espejo retrovisor del lado del pasajero cuando se activa la reversa. El objetivo es mejorar la visibilidad del andén o del límite del estacionamiento y evitar que las ruedas golpeen la acera.

Esta característica es común en vehículos de gama media y alta, aunque muchos conductores no saben que se puede activar o desactivar desde el menú de configuración del vehículo.

Desempañador oculto en el parabrisas

En varios automóviles modernos, el parabrisas incluye un sistema de calentamiento eléctrico invisible que permite eliminar el empañamiento rápidamente. A diferencia del sistema tradicional de ventilación, esta tecnología utiliza filamentos casi imperceptibles dentro del vidrio.

Este sistema fue popularizado por Ford con su tecnología Quickclear y hoy es utilizado por múltiples fabricantes para mejorar la visibilidad en climas fríos o lluviosos.

Bloqueo automático de puertas al iniciar la marcha

Otra función que muchos conductores desconocen es el bloqueo automático de puertas cuando el vehículo alcanza cierta velocidad, normalmente entre 15 y 20 km/h. Esta característica aumenta la seguridad del vehículo, especialmente en entornos urbanos.

En numerosos modelos, esta función puede configurarse desde el sistema de infoentretenimiento o mediante combinaciones específicas de botones en el tablero.

¿Cuánto cuestan los 5 carros más vendidos en Colombia en lo que va de 2026? Hay varios por debajo de los 100 millones de pesos

En algunos modelos se bloquean las puertas cuando el carro alcanza cierta velocidad. Foto: Getty Images

Tecnología oculta que mejora la experiencia de conducción

La evolución tecnológica del sector automotor ha hecho que los vehículos modernos integren cada vez más funciones inteligentes. Muchas de estas herramientas están diseñadas para facilitar la conducción, mejorar la seguridad y ofrecer mayor comodidad, pero a menudo pasan desapercibidas para el usuario promedio.

Según análisis del sector publicados por organizaciones como la Society of Automotive Engineers (SAE) y portales especializados como Consumer Reports y Edmunds, una gran parte de los conductores utiliza menos del 40 % de las funciones tecnológicas disponibles en su automóvil.

Por esta razón, revisar el manual del vehículo o explorar los menús del sistema multimedia puede revelar herramientas útiles que mejoran la experiencia diaria al volante.