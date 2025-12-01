¿Por qué en diciembre aumentan las visitas al taller? La razón por la que carros híbridos y eléctricos demoran más en el mecánico

La temporada de vacaciones de fin de año genera un aumento de viajes por carretera en Colombia, lo que a su vez impulsa la demanda de servicios automotrices en el país, llevando a un crecimiento entre el 35 % y el 45 % en las solicitudes de mantenimiento preventivo y revisiones de viaje en noviembre y diciembre.

Las revisiones preventivas antes de viajar incrementan el volumen de visitas al mecánico. | Foto: 123RF

Solo entre Navidad y Año Nuevo de 2024, más de cinco millones de automóviles recorrieron las vías nacionales, de acuerdo con el Ministerio de Transporte.

Tal como indica Carlos Guarín, CEO del Servicio Inglés, compañía especializada en mecánica automotriz, esta tendencia al alza constante evidencia la necesidad de que los conductores planifiquen la inspección de sus vehículos, ya que el pico de atención en los talleres se concentra aproximadamente entre el 20 noviembre y el 20 de diciembre.

Por estas razones, el experto aconseja a los colombianos que lleven sus autos a un chequeo o completen todo el trabajo de mantenimiento con 10 a 15 días de anticipación al viaje, con el fin de poder detectar desgastes, programar reparaciones complejas y asegurar la disponibilidad de repuestos sin contratiempos de último momento.

Como regla general, el tipo de inspección preventiva cambia según la tecnología del vehículo, la gama a la que pertenece o si es de combustión, híbrido o eléctrico, lo que influye en la complejidad, tiempo y costo del mantenimiento.

La revisión preventiva de los carros eléctricos requiere un poco más de tiempo en el taller. | Foto: Getty Images

Por lo general, los automóviles de combustión son los de menor complejidad y menor tiempo de servicio, con una duración que puede oscilar entre las 2 y las 4 horas. Para este caso, la revisión se centra en los sistemas principales como frenos, suspensión, dirección y sistema de refrigeración.

Por otro lado, el experto señala que los vehículos híbridos requieren una doble revisión, haciendo que sean los más complejos y requieren un tiempo de inspección promedio de 4 a 6 horas, debido a que el chequeo se divide en motor de combustión y en el sistema eléctrico de alto voltaje (batería, inversor y frenos regenerativos).

Finalmente, el mantenimiento de los carros eléctricos tiende a ser de complejidad moderada-alta, con un chequeo del estado de la batería de alto voltaje, la autonomía, el cargador interno y los sistemas de frenado regenerativo, que puede durar entre 3 a 5 horas.

En cuanto a la evaluación del riesgo operativo en las carreteras colombianas, Guarín explica que si bien la estabilidad mecánica de los vehículos eléctricos es alta, estos enfrentan un desafío particular en viajes largos debido a los riesgos asociados a la autonomía y a la limitada infraestructura de carga en las vías del país. Por lo cual, se recomienda verificar con antelación donde se puede cargar el automóvil en caso de que la batería se agote.

Por su parte, los autos híbridos manejan un nivel de vulnerabilidad moderado, pues cualquier intervención requiere personal calificado y herramientas autorizadas, dada la complejidad de sus sistemas de alto voltaje.

El Soat es un documento obligatorio para poder transitar por las vías del país. | Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

En contraste, los autos de combustión presentan el menor riesgo operativo en carretera, ya que la disponibilidad de repuestos, mecánicos y ayuda técnica es significativamente mayor en el territorio nacional. Es por ello, que la planificación de un viaje por las vías exige que el mantenimiento preventivo sea una medida de seguridad imprescindible.