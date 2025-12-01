Suscribirse

Comenzó a operar pico y placa para motociclistas: conozca las zonas donde aplica y las multas por no cumplir con la medida

La Gobernación del Atlántico determinó que 20 municipios mantendrán restricciones a motos, motocarros y cuatrimotos.

Editor en Semana

1 de diciembre de 2025, 2:36 p. m.
Bogotá
La medida comenzará a operar este lunes primero de diciembre entre las 8:00 a. m. y las 11:59 p. m. Imagen de referencia. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

A partir de este primero de diciembre comenzó a operar la restricción de pico y placa unificado para motos, motocarros y cuatrimotos en 20 municipios del Atlántico.

Conducir moto se puede convertir en una realidad para muchas mujeres.
Habrá restricción en las vías departamentales del Atlántico. | Foto: 123rf

Esta medida, según el decreto expedido por la Gobernación del Atlántico, señala que este tipo de vehículos tendrán prohibida su circulación por las vías secundarias y terciarias y por las carreteras departamentales.

Justamente, este lunes la restricción aplica para los vehículos cuya placa termine en 1 o 2; cabe señalar que el Decreto 000362, firmado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa también contempla la prohibición de la circulación de estos vehículos en horas de la noche durante los fines de semana.

La idea de esta medida, que no deja de ser polémica, obedece a las necesidades de las autoridades del Atlántico por regular la movilidad en el departamento y enfrentar la accidentalidad en las vías de la región.

De igual forma, también se busca aplicar control en las vías rurales y en los corredores departamentales, zonas donde se han registrado accidentes y a los que le apunta el decreto.

En cuanto a la restricción nocturna, estará habilitada entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana y está amparada en los resultados que obtuvo la Gobernación cuando se implementó en el pasado, incluso, durante las celebraciones del Carnaval de Barranquilla, cuando los niveles de accidentalidad mostraron una disminución considerable.

Decálogo de los motociclistas para su seguridad en la semana de receso
En total son 20 municipios donde aplicará la medida de pico y placa para motos, motocarros y cuatrimotos. | Foto: API

“El gobernador Eduardo Verano ya firmó el decreto de pico y placa para unificar las medidas que tiene el departamento y permitir que los municipios que lo deseen se acojan a él. Este decreto se socializó durante noviembre y empezó a aplicarse en diciembre, extendiéndose también para el próximo año. Además, incluye la restricción de circulación de motos en las vías secundarias entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. ¿Por qué esta medida? Porque cuando la implementamos el año pasado durante diciembre, enero y Carnaval, dio muy buenos resultados y redujo significativamente la accidentalidad”, explicó el director de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, en información recogida por Caracol Radio.

Los municipios donde aplicará la norma son:

  1. Malambo
  2. Puerto Colombia
  3. Galapa
  4. Juan de Acosta
  5. Piojó
  6. Tubará
  7. Baranoa
  8. Santo Tomás
  9. Palmar de Varela
  10. Ponedera
  11. Polonuevo
  12. Sabanagrande
  13. Sabanalarga
  14. Repelón
  15. Usiacurí
  16. Santa Lucía
  17. Manatí
  18. Candelaria
  19. Campo de la Cruz
  20. Suan

Si bien la medida comenzará a aplicar este primero de diciembre de manera pedagógica, las sanciones económicas se comenzarán a aplicar desde el próximo 15 del mismo mes y equivaldrán a una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes.

De igual forma, la restricción comenzará a regir desde las 8: 00 a. m. e irá hasta las 11:59 p. m.

Bogotá
La medida también contempla restricciones nocturnas. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

La rotación de este pico y placa será la siguiente:

  • Lunes: 1 y 2
  • Martes: 3 y4
  • Miércoles: 5 y 6
  • Jueves: 7 y 8
  • Viernes 9 y 0

¿Esta medida aplica en Barranquilla?

Hay que dejar claro que esta medida de pico y placa no cobija a la ciudad de Barranquilla ni a los municipios de Soledad y Luruaco, los cuales no se sumaron a la iniciativa señalando que mantendrán sus propias restricciones sin ningún tipo de alteración.

