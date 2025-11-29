¿Vale la pena comprar carro en diciembre? Estos consejos le pueden ayudar a conseguir un mejor precio

La compra de un carro debe realizarse luego de contemplar diferente variables, entre ellas el monto de la inversión, si satisface las necesidades, los gastos adicionales y la reventa.

Diciembre puede ser un buen mes para comprar un carro. | Foto: 123 Rf

De igual forma, hay muchas personas que quieren terminar el año estrenando carro, situación que puede generar algunas dudas ante la posibilidad del cambio de año o modelo.

¿Vale la pena comprar carro en diciembre?

Diciembre siempre es un mes que puede favorecer la compra de vehículo, esto obedece a diferentes factores que pueden ser útiles a la hora de lograr un mejor precio y algunos beneficios.

Por un lado, los concesionarios y fabricantes intentan cerrar metas de ventas anuales y liberar inventario del año anterior; esa presión frecuentemente se traduce en incentivos, rebajas y ofertas de financiación que pueden reducir el precio final para un comprador informado.

De igual forma, en Colombia, el último mes del año puede resultar de gran ventaja, pues algunos concesionarios se apoyan en el impulso del Salón del Automóvil para mantener precios llamativos, bonos de descuento y hasta tasas de financiación que resultan mucho más llamativas a las que ofrecen en otras temporadas del año.

En este sentido, investigar el comportamiento del mercado y visitar algunas vitrinas puede traducirse en una buena posibilidad de compra, pues le permitirá llegar con gran información para presionar en caso de estar decidido a cerrar el negocio.

Aspectos claves a la hora de comprar un carro. | Foto: Getty Images

Otro beneficio de comprar carros sobre el final de año es que el precio por matrícula e impuesto suele ser más bajo que si se compra en otra temporada, pues este valor se liquida de tal forma que solo se cobra el equivalente al número de días que restan del año, por lo que si se hace la transacción, solo le podrán cobrar un máximo de 31 días.

En cuanto al mercado de los vehículos usados, diferentes plataformas especializadas en venta de autos confirman que los precios tienen a bajar entre noviembre y febrero, por lo que podría optar por adquirir uno de estos ejemplares; claro está, hágalo bajo las medidas de seguridad pertinentes y evite caer en fraudes impulsados por promociones ficticias impulsadas a través de redes sociales.

Este fenómeno se debe a que muchos vendedores prefieren rebajar los precios para liquidar el inventario antes que cubrir un años más de seguro, revisión técnico mecánica o impuestos.

¿Cómo lograr una venta rápida?

Si está deicidio a comprar vehículos, expertos en ventas de autos indican que es primordial contar con un crédito preaprobado, diligencia que puede acelerar la transacción y que evita diligencias extra.

De igual forma, informarse a través de portales especializados y páginas oficiales de los concesionarios es clave, ya que podrá conocer en qué lugar le ofrecen un mejor precio, una tasa más cómoda y mejores beneficios.

Otro consejo es que negocie el vehículo, en caso de que sea usado, por un valor que no incluya seguros, revisiones ni impuestos, para que que pueda percibir un ahorro real; estos gastos extra los puede tasar por aparte para que liquide el costo que debe asumir según el periodo en el que se realizó la compra.

Ser flexible con el color puede resultar en un buen descuento. | Foto: 123RF

Así mismo, la elección del color puede jugar a su favor, por lo que es recomendable ser un poco flexible en este tema y contemplar varias opciones; un color con menos demanda puede jugar a su favor y entregar un precio más llamativo.