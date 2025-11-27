En Bogotá, 20.882 vehículos se encuentran inscritos en el Registro Distrital Automotor a nombre de persona indeterminada que han superado el periodo de permanencia de tres años, contados a partir del día de la inscripción del traspaso.

La Secretaría de movilidad confirmó la llegada de nuevas cámaras de Fotomultas. | Foto: Colprensa - Camila Díaz / Semana / Montaje Semana

Es bueno recordar que esta maniobra permitió a los propietarios que vendieron su vehículo sin haber formalizado el traspaso ante el organismo de tránsito, desvincularse legalmente del automotor cuando no les fue posible identificar o ubicar a la persona a la cual le vendieron el vehículo.

Es decir, los poseedores de estos vehículos que fueron registrados a nombre de persona indeterminada deben legalizar la propiedad ante la Ventanilla Única de Servicios.

¿Qué debe hacer?

Si su vehículo se encuentra registrado en el organismo de tránsito de Bogotá como “persona indeterminada”, siga estos pasos:

Verificar si se encuentra en el listado oficial publicado aquí.

Realice el trámite de traspaso de propiedad a su nombre en la Ventanilla Única de Servicios.

Para formalizar el traspaso a nombre del poseedor, tiene un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente listado de placas.

¿Qué consecuencias tiene no legalizar la posesión del vehículo?

Suspensión del registro del vehículo, una vez transcurridos seis meses desde la publicación del listado de placas.

desde la publicación del listado de placas. Inmovilización del vehículo si es sorprendido circulando por las vías de la capital sin la debida formalización del traspaso a su nombre.

Las autoridades ya tienen la lista de loe vehículos que sobrepasaron el plazo de 3 años para ponerse al día. | Foto: Twitter Movilidad Bogotá.

La Ventanilla Única de Servicios de Tránsito y Transporte de Bogotá invita a la ciudadanía a dar cumplimiento a lo establecido para este tipo de casos, legalizando la propiedad del vehículo que posees.

Requisitos para realizar el traspaso

Tarifas del trámite

Carro + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial): $217.700

Moto + Retefuente (1 % sobre avalúo como retefuente comercial): $124.300

Condiciones y requisitos

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), como persona natural o jurídica (tanto vendedor como comprador). Si el trámite lo realiza un tercero, este también deberá estar inscrito. El vehículo debe estar matriculado en Bogotá y registrado en el RUNT. El SOAT debe estar vigente en el RUNT. Revisión técnico-mecánica cuando aplique, cargada en RUNT. Tanto el comprador como el vendedor deben estar a paz y salvo en multas por infracciones de tránsito a nivel nacional. Paz y salvo de impuesto sobre el vehículo, el cual se validará en la página de la Secretaría de Hacienda. Se sugiere aportar el comprobante de pago en físico para agilizar la validación. En el caso de persona jurídica, se verifica el Certificado de Existencia y Representación Legal en el sistema RUES.

¿Qué documentos debe presentar?

Si su vehículo se encuentra a nombre de persona no indeterminada actualice y normalice su situación. | Foto: Tomado de X @SectorMovilidad