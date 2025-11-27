BYD le responde a Tesla y deja en evidencia falla que tiene la marca de Elon Musk: “Cambia las reglas del juego”

La balanza del comercio y producción de carros eléctricos en el mundo se mueven entre el gran poder que tiene China en esta industria y el contrapeso que hacen Tesla y los fabricantes europeos, japoneses y norteamericanos.

BYD ha venido fortaleciendo su oferta en el mundo y saca ventaja frente a Tesla. | Foto: Captura video X

Colombia es un claro ejemplo de esta situación; mientras BYD lidera las ventas de carros eléctricos en el país, con una amplia ventaja sobre sus perseguidores, Tesla acaba de confirmar su llegada al mercado local con precios disruptivos y con entregas planeadas para el primer trimestre de 2026.

Ahora, la conversación parece estar centrada en si el paso hacia la electrificación debe hacerse a través de ofertas híbridas o si debe darse de manera radical.

En este sentido, BYD, compañía que compite cabeza a cabeza con Tesla en la venta de vehículos eléctricos a nivel mundial, ha venido haciendo un ajuste a su estrategia con el fin de poder llegar a un público más amplio y de avanzar en terreno europeo.

La alta aceptación de al que goza en el mercado y los márgenes que maneja para seguir haciendo rentable el negocio, han llevado ala firma china a reforzar su oferta de versiones híbridas enchufables dentro de su portafolio, algo que ya se ve en Colombia y que en Europa podría darle resultados bastante alentadores.

Según reseñó el portal Híbridos y Eléctricos, BYD planea impulsar esta tecnología en suelo europeo luego de analizar el movimiento de los consumidores, los cuales parecen dejarse seducir mucho más por vehículos híbridos enchufables que por los 100 % eléctricos.

Con este movimiento, la compañía busca que sus ventas se aceleren y así conquistar el mercado en el que los propios fabricantes europeos no han podido consolidar su oferta.

“Los híbridos enchufables serán el núcleo de la estrategia de BYD en Europa”, le dijo Alfredo Altavilla, asesor especial de BYD para Europa, a Reuters.

Tesla confirmó su llegad a Colombia; ofrecerá el Model Y y el Model 3. | Foto: Catalina Olaya / Colprensa

¿Cómo va al competencia con Tesla?

A esas declaraciones, entregadas durante un evento de la compañía en Italia, el ejecutivo agregó que, si bien Tesla es un competidor con altos pergaminos y el mercado de los eléctricos parece ir en aumento, el ritmo que marcan los híbridos es mucho más ágil.

“Sería estúpido ir contra el mercado. Está bastante claro hacia dónde se dirige el mercado en Europa, especialmente en el sur de Europa”, dijo el ejecutivo resaltando la dificultad que han tenido los carros eléctricos para ser una verdadera opción dentro de los consumidores de algunas regiones europeas.

Así mismo, indicó que aunque no tienen contemplado renunciar a la producción de carros eléctricos, el camino de la hibridación parece ser el que más llama la atención de la firma, algo que sustentó Alessandro Grosso, director general de BYD Italia, quien indicó que en los PHEV de la marca tienen un peso en ventas del 70 %, frente al 30 % que han representado los puramente eléctricos.

En países como Colombia BYD ya ofrece vehículos híbridos. | Foto: Getty Images

Presidente de BYD Europa dejó frío a Tesla

Stella Li, presidente de BYD Europa reafirmó los postulados anteriores y, además, lanzó un dardo a Tesla, señalando que su oferta es mucho más amplia y puso sobre la mesa una de las debilidades de la compañía de Elon Musk en esta nueva era del mercado de vehículos híbridos y eléctricos.