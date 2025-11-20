Suscribirse

Tesla Colombia confirmó modelos y precios con los que llega al país; hay oferta que promete mover el mercado

La firma de carros eléctricos de Elon Musk llegó a Colombia y confirmó la oferta que tendrá disponible en el país.

Editor en Semana

20 de noviembre de 2025, 2:27 p. m.
Tesla confirmró su llegada al país. Ofrecerá Model Y y Model 3
Tesla, una de las compañías de carros eléctricos más importantes del mundo, llega a Colombia. | Foto: Captura página web Tesla

Este jueves se oficializó la llegada al país de la firma de carros eléctricos Tesla, la número uno en ventas en Estados Unidos y una de las más poderosas del planeta.

La compañía, propiedad del multimillonario Elon Musk, sigue ampliando su presencia en el continente y ahora decidió aterrizar en el país, lo que significa la entrada al mercado de uno de los jugadores más influyentes de la industria

Modelos que ofrecerá Tesla en Colombia

Según la página web de la compañía, los compradores podrán reservar varios modelos.

El primero de ellos es el Model Y, el cual está disponible desde los $ 119.990.000 en su versión Rear-Wheel Drive, la cual ofrece una autonomía de 466 kilómetros, una velocidad máxima de 201 km/h y una aceleración de 0-100 km/h en tan solo 5,9 segundos.

Tesla confirmró su llegada al país. Ofrecerá Model Y y Model 3
El Model Y tendrá dos versiones disponibles en Colombia. | Foto: Captura página web Tesla

La versión más avanzada de este modelo es la Long Range All-Wheel Drive, la cual estará disponible para reserva desde los $144′990.000, ofreciendo una autonomía de 600 kilómetros y una aceleración de 0-100 km/h en 4,8 segundos.

El otro vehículo que actualmente se puede ordenar por la página de Tesla, es el Model 3 que ofrece tres versiones.

La Rear Wheel-Drive desde 109′990.000 con 520 kilómetros de autonomía; la Long Range All-Wheel Drives desde $139′990.000 con una autonomía de 660 kilómetros y el Performance All-Wheel Drive, de 164′990.000 con una autonomía de 571 kilómetros, pero con una aceleración de 0-100 km/h en solo 3,1 segundos.

Tesla confirmró su llegada al país. Ofrecerá Model Y y Model 3
El Model 3 de Tesla tendrá tres opciones disponibles. | Foto: Captura página web Tesla

En la página también aparecen otros modelos, pero por el momento no es posible hacer la reserva.

La country manager de la marca en Colombia, Karen Scarpetta, confirmó que en principio llegarán a Bogotá y Medellín, ciudades en las que dispondrá de centros de experiencia para que los interesados puedan conocer los vehículos y toda la tecnología de la que dispone la marca.

Así mismo, Scarpetta señaló que Tesla también traerá al país sus estaciones de carga súper rápida, un hito para la industria colombiana, que podría comenzar a contar con este servicio exclusivo para los vehículos de la marca. ​

