Tesla agitó las redes calentando su llegada a Colombia y Gustavo Petro reaccionó: este fue el mensaje

La cuenta oficial de Tesla publicó un post que desató gran expectativa en el país.

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 6:23 p. m.
Vuelven tendencia a Elonk Musk en Colombia por supuestos trinos contra Gustavo Petro
Vuelven tendencia a Elonk Musk en Colombia por supuestos trinos contra Gustavo Petro | Foto: SEMANA/Getty

Varios sectores económicos y de la producción automotriz en el país están a la expectativa por la llegada de Tesla a Colombia, una de las marcas de Elon Musk que se caracteriza por comercializar vehículos con avanzada tecnología.

Recientemente, Tesla publicó por medio de sus redes sociales un video acompañado de un mensaje que desató furor en el país.

“Pronto en Colombia”, publicación que tiene más de ocho millones de visualizaciones.

Pero ese mensaje de Tesla no pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, quien reaccionó por la misma vía, en su cuenta personal de X.

“Bienvenido Tesla a Colombia”, subrayó el mandatario colombiano.

Pero no es la primera vez que el jefe de Estado, se pronuncia sobre la llegada de la empresa automotriz, ya que lo había hecho en un mensaje que publicó hace varios días.

“Ya va una instalación de empresas colombianas, japonesas, chinas y francesas instaladas con un potencial de 180.000 vehículos eléctricos que se producirían en Colombia para el mercado interno y la exportación. Le doy la bienvenida a Elon Musk, creo que ha comprendido el potencial colombiano. Los vehículos de hidrocarburos pagarán más arancel al entrar al país”, fue el mensaje del presidente Petro en X.

Petro no tiene buenos recuerdos sobre Elon Musk, pues recientemente, y luego de que fue incluido en la lista Clinton por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue enviada una carta al magnate en la que le solicitaron que revisara el caso del presidente colombiano y su cuenta personal de X.

La misiva fue enviada por Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras: “Atribuir conducta alguna a X, ni mucho menos presumir incumplimiento alguno, por el contrario, lo que busca es que se confirme de manera formal que la cuenta del señor Petro ha sido debidamente verificada y que los procedimientos de cumplimiento de la Ofac se están aplicando estrictamente por parte de la organización. Debe tener presento que el estricto cumplimiento de estas obligaciones resulta esencial para preservar la integridad, transparencia y reputación internacional de X”.

Posteriormente, Petro reaccionó a esa carta: “Yo más bien le solicito a Elon Musk que traiga su planta de carros eléctricos y hagamos de Colombia el gran centro de la exportación latinoamericana de carros y motos eléctricas de alta gama y populares”.

