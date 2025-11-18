El mercado esperaba un crecimiento menor. Incluso, muchos apostaban a que no llegaba ni al 3 %, por lo que hay que enfatizar en el resultado divulgado por el Dane, que destaca el encendido de motores de la industria para prepararse para la temporada de fin de año. No obstante, la actividad que más puso el pedal para que se tuviera una cifra de 3,6 % en el tercer trimestre del año (en la serie original) fue Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que junto con Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, se expandieron en 8 %, contribuyendo así con 1,3 puntos del resultado final.

Dentro de las ramas de la economía que más se impulsaron, de acuerdo con el informe presentado por la directora del Dane, Piedad Urdinola, se trepó también el Comercio al por mayor y al por menor, el cual, va de la mano con la reparación de vehículos, el Transporte y el Alojamiento y servicios de comida. Encadenados, el incremento del PIB en estos componentes fue de 5,6 %, con lo cual, pusieron 1,2 puntos porcentuales.

De igual manera, aunque con un aporte menor, se destacó la rama de la Industria manufacturera, que crece al 4,1 %. Contribuyó solo con 0,5 puntos porcentuales a la variación anual.

Por el contrario, entre los sectores que decrecieron se destacan Minas y la rama de la construcción.

Hay que señalar que sería uno de los crecimientos económicos trimestrales más altos de los últimos años.

Ganadería y café impulsan el agro

El agro mostró un dinamismo moderado, con más de un punto por debajo de la cifra total, al expandirse en 2,4 % en el trimestre, frente a igual periodo del año anterior, cuando su crecimiento era de 10,8 %.

Dos subramas pusieron el acelerador para el resultado del agro. La ganadería, que registró un crecimiento de 7,9 %, y el café, con 9,8 %. En este producto, el principal de Colombia para la exportación agrícola, fue favorecido por una cosecha exitosa y el alto precio internacional. Es decir, los