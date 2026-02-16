¿Cuáles son los 10 países más ricos de Latinoamérica?

Usualmente, cuando se quiere evaluar el nivel de riqueza de un país, se utiliza su Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país durante un periodo determinado.

Sin embargo, el nuevo índice que revela el ranking de países más ricos es el de HelloSafe. Este no se basa únicamente en un solo indicador económico como el PIB, sino que mide múltiples factores que reflejan la riqueza y la calidad de vida en un país.

El Índice Global de Prosperidad HelloSafe evalúa indicadores como la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa de ahorro nacional bruto, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini y la tasa de pobreza.

El país más rico del mundo es Singapur, según el HelloSafe Safety Index. Foto: Getty Images

En este sentido, el país que lidera el ranking en Latinoamérica es Chile. Con una puntuación de prosperidad de 43.19, supera a países europeos como Bulgaria, Serbia y Ucrania.

El podio lo completan Uruguay, con 42,48, y Panamá, con 40,36. Estos tres países destacan por sus marcos institucionales relativamente sólidos, estabilidad macroeconómica y políticas públicas que contribuyen a un mayor nivel de vida y a una mejor calidad de vida en comparación con el promedio regional.

¿Cuál es el país con las mejores carreteras de Latinoamérica?

El ranking completo es el siguiente

Chile (43.19) Uruguay (42.48) Panamá (40.36) Argentina (38.18) República Dominicana (37.39) Costa Rica (36.39) México (33.22) Perú (32.53) Ecuador (30.06) Brasil (29.57)

De igual forma, el índice califica el nivel de prosperidad de un país a partir del puntaje obtenido: por debajo de 30, se consideran países con muy baja prosperidad; entre 30 y 40, países con baja prosperidad; entre 40 y 50, países con prosperidad intermedia; entre 50 y 60, países con alta prosperidad; y por encima de 60, países con muy alta prosperidad.

El país con el mayor PIB en Latinoamérica es Brasil con USD 2.26 millones. Foto: Adobe Stock

Para este ranking, Colombia no fue incluida debido a que no contaba con al menos el 90 % de los datos requeridos. Cuando faltan datos esenciales, como el PIB per cápita o el IDH, y no pueden completarse con fuentes alternativas, el país es excluido del índice.

Por otra parte, el ranking de los países más ricos a nivel mundial fue:

Luxemburgo Noruega Irlanda Suiza Catar Singapur Islandia Dinamarca Países Bajos Bélgica

Estos 10 países fueron incluidos en la lista de sociedades con muy alta prosperidad.

Tren del Pacífico 2026: este es el megaproyecto que transformará la logística de El Salvador