Mundo

¿Cuáles son los 10 países más ricos de Latinoamérica?

Muchos de los países de América Latina se encuentran en la categoría de países con baja prosperidad.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 5:29 p. m.
Latinoamerica
Latinoamerica Foto: Getty Images

Usualmente, cuando se quiere evaluar el nivel de riqueza de un país, se utiliza su Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país durante un periodo determinado.

Sin embargo, el nuevo índice que revela el ranking de países más ricos es el de HelloSafe. Este no se basa únicamente en un solo indicador económico como el PIB, sino que mide múltiples factores que reflejan la riqueza y la calidad de vida en un país.

El Índice Global de Prosperidad HelloSafe evalúa indicadores como la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa de ahorro nacional bruto, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini y la tasa de pobreza.

monedas
El país más rico del mundo es Singapur, según el HelloSafe Safety Index. Foto: Getty Images

En este sentido, el país que lidera el ranking en Latinoamérica es Chile. Con una puntuación de prosperidad de 43.19, supera a países europeos como Bulgaria, Serbia y Ucrania.

Mundo

Tiroteo en partido escolar de hockey dejó dos muertos en Estados Unidos. El momento quedó captado en video

Mundo

Principales países productores de aguacate en Latinoamérica en 2026

Mundo

Esposa de secretario municipal, que asesinó a sus hijos en Brasil, rompió el silencio: “eran inocentes”

Mundo

Delcy Rodríguez nombra como ministro a antiguo aliado de Maduro por el cual Estados Unidos ofrece millonaria recompensa

Mundo

Mujer pensó que le había llegado una serenata por San Valentín y era un operativo para capturarla: en video, así fue su reacción

Mundo

¿Cuál es el país con las mejores carreteras de Latinoamérica?

Estados Unidos

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Cápsulas

Carga aérea en Colombia vuelve a caer y profundiza su retroceso frente a EE. UU.

Mundo

Tren del Pacífico 2026: este es el megaproyecto que transformará la logística de El Salvador

Mundo

Este es el ranking de los ocho países de América Latina con más volcanes activos

El podio lo completan Uruguay, con 42,48, y Panamá, con 40,36. Estos tres países destacan por sus marcos institucionales relativamente sólidos, estabilidad macroeconómica y políticas públicas que contribuyen a un mayor nivel de vida y a una mejor calidad de vida en comparación con el promedio regional.

¿Cuál es el país con las mejores carreteras de Latinoamérica?

El ranking completo es el siguiente

  1. Chile (43.19)
  2. Uruguay (42.48)
  3. Panamá (40.36)
  4. Argentina (38.18)
  5. República Dominicana (37.39)
  6. Costa Rica (36.39)
  7. México (33.22)
  8. Perú (32.53)
  9. Ecuador (30.06)
  10. Brasil (29.57)

De igual forma, el índice califica el nivel de prosperidad de un país a partir del puntaje obtenido: por debajo de 30, se consideran países con muy baja prosperidad; entre 30 y 40, países con baja prosperidad; entre 40 y 50, países con prosperidad intermedia; entre 50 y 60, países con alta prosperidad; y por encima de 60, países con muy alta prosperidad.

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
El país con el mayor PIB en Latinoamérica es Brasil con USD 2.26 millones. Foto: Adobe Stock

Para este ranking, Colombia no fue incluida debido a que no contaba con al menos el 90 % de los datos requeridos. Cuando faltan datos esenciales, como el PIB per cápita o el IDH, y no pueden completarse con fuentes alternativas, el país es excluido del índice.

Por otra parte, el ranking de los países más ricos a nivel mundial fue:

  1. Luxemburgo
  2. Noruega
  3. Irlanda
  4. Suiza
  5. Catar
  6. Singapur
  7. Islandia
  8. Dinamarca
  9. Países Bajos
  10. Bélgica

Estos 10 países fueron incluidos en la lista de sociedades con muy alta prosperidad.

Tren del Pacífico 2026: este es el megaproyecto que transformará la logística de El Salvador

Más de Mundo

Tiroteo en partido de hockey en Rhode Island.

Tiroteo en partido escolar de hockey dejó dos muertos en Estados Unidos. El momento quedó captado en video

Aguacate

Principales países productores de aguacate en Latinoamérica en 2026

Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre

Esposa de secretario municipal, que asesinó a sus hijos en Brasil, rompió el silencio: “eran inocentes”

Delcy Rodríguez y Luis Alfredo Motta.

Delcy Rodríguez nombra como ministro a antiguo aliado de Maduro por el cual Estados Unidos ofrece millonaria recompensa

Captura de mujer en Perú

Mujer pensó que le había llegado una serenata por San Valentín y era un operativo para capturarla: en video, así fue su reacción

Trafico

¿Cuál es el país con las mejores carreteras de Latinoamérica?

x

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Foto de Patrick T. Fallon / AFP

Sorpresivas declaraciones de LeBron James acerca de su futuro en la NBA

Familiares de presos políticos protestan frente a una fila de policías frente a la cárcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

Avanza huelga de hambre en Venezuela, para presionar al régimen en la liberación de presos políticos

Noticias Destacadas