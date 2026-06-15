Habló la enfermera que atendió a la joven después de saltar desde un puente sin protección. Dio revelador detalle: “Hablé con ella”

Una joven brasileña que murió tras ser arrojada al vacío por personal de un centro de puenting, sin haber sido sujetada con ninguna herramienta de protección, seguía con vida inmediatamente después de la caída, según una enfermera fuera de servicio que intentó salvarla.

La última publicación de la joven que murió al ser lanzada desde un puente sin protección. ¿Quién era Maria Eduarda Rodrigues?

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió el sábado tras ser arrojada desde un puente Skeleton Bridge abandonado de 40 metros de altura en el estado de Sao Paulo, sin cuerda de seguridad.

La aspirante a profesora de educación física había pedido ser lanzada “al estilo avión”, con dos instructores levantándola sobre sus hombros mientras ella extendía los brazos, según informes locales y como se puede ver en un video que se hizo viral.

¿La chica arrojada del puente llegó viva al hospital?



SI



Dios mío, estoy aún más triste al escuchar el testimonio de la enfermera que la atendió, amigo, ¡qué mierda 😔! pic.twitter.com/G0bDio0UsR — Future (@FutureNow2026) June 15, 2026

Sorprendentemente, Rodrigues de Freitas no murió inmediatamente después de caer, según declaró a la televisión brasileña Rayza Dias, la enfermera que intentó salvarla.

Dias relató en primer lugar la dificultad de llegar hasta la joven víctima.

“Me raspé toda la mano porque hay una pendiente muy pronunciada y solo una cuerda para bajar”, dijo Dias al programa de noticias Domingo Espectacular.

“Estaba todo cubierto de barro. Seguí bajando, bajando, caminamos todo el camino”, aseveró.

JOVEN MUERE EN BUNGEE JUMPING EN BRASIL POR FALLA DE SEGURIDAD



María Eduarda Rodrigues, 21 años, cayó 40 metros en Limeira, São Paulo, al lanzarse desde la “Ponte do Esqueleto” sin cuerda de seguridad.



Videos muestran que los organizadores la empujaron sin sujetarla. Murió en… pic.twitter.com/SVKNISgght — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) June 13, 2026

Dias relató que la víctima presentaba una respiración entrecortada y todavía conservaba un pulso tenue cuando ella trató de aplicarle maniobras de primeros auxilios con el propósito de salvarle la vida.

Visiblemente conmovida, recordó: “Incluso hablé con ella. Tengo la costumbre de bromear y decir: “Nadie muere en mi turno”. Y le dije: ‘Duda, nadie muere en mi turno’, aunque no estaba de turno allí en ese momento.

Mujer murió al saltar desde un puente sin la cuerda de protección, por error de los empleados. Este es el video

Duda es un sobrenombre afectuoso e informal muy extendido en portugués, utilizado habitualmente para referirse tanto a mujeres llamadas Eduarda como a hombres llamados Eduardo o Duarte.

Por su parte, el alcalde de Limeira, Murilo Félix, envió un contundente mensaje tras la muerte de la joven.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, mujer que cayó desde un puente sin protección Foto: X/@PeriodismoP_Ec

“Además de las circunstancias que llevaron a la muerte de la joven, es necesario determinar quién es el responsable de la falta de control de acceso a una zona federal que, desde hace años, plantea riesgos conocidos y que aún carece de las medidas de seguridad necesarias”, dijo.

“El equipo de seguridad no estaba correctamente asegurado en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída”, señaló la policía en un comunicado.

Tres hombres fueron arrestados por “homicidio con dolo eventual”, lo que significa que eran conscientes del riesgo de muerte, pero siguieron adelante de todos modos.

El momento fue captado por un testigo en video. Foto: X/@StevenJLatham1

“Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y establecer responsabilidades”, agregó el comunicado policial.