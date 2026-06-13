Mujer murió al saltar desde un puente sin la cuerda de protección, por error de los empleados. Este es el video

Una mujer falleció este sábado 13 de junio, en horas de la mañana, durante una actividad de salto a la cuerda en Ponte do Esqueleto, entre Limeira y Cordeirópolis en Brasil. La mujer fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

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Según la Policía Militar, un testigo informó que la víctima fue lanzada sin que la cuerda de seguridad estuviera sujeta al equipo.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que los empleados llevan a la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, a la plataforma y, instantes después, la arrojan.

En las imágenes se escuchan reacciones de sorpresa al darse cuenta de que falta la cuerda: “¡Chicos, la cuerda!”.

🇧🇷 STUPID Bungee Jump mistake leads to the death of a 21YO in São Paulo state.



Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, DIED on June 13, 2026, after a Bungee jump accident at Ponte do Esqueleto (“Skeleton Bridge”) on the border between Limeira and Cordeirópolis.



She was THROWN… pic.twitter.com/KsuKFZygOM — Steven J. Latham (@StevenJLatham1) June 13, 2026

Los bomberos y los paramédicos del Servicio Móvil de Atención de Emergencias (SAMU) acudieron al lugar, pero se confirmó el fallecimiento en el mismo lugar del incidente.

Las autoridades procedieron a la detención de seis personas. Fuentes de la Policía Militar señalaron que dos sospechosos intentaron escapar tras el impactante accidente, pero terminaron interceptados en un área boscosa mediante un operativo que incluyó el soporte de una aeronave sobre la zona.

El caso quedó en manos del Segundo Distrito Policial de Limeira para el esclarecimiento de los hechos.

La mujer fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Foto: X@MyLordBebo

Según medios locales, el prometido de la víctima estaba presente en el momento del accidente. La policía aseguró que se sintió indispuesto y necesitó atención médica, por lo que fue trasladado a la sala de urgencias.

G1 pudo conocer un comunicado emitido por la Policía Militar donde declararon que, junto con el Cuerpo de Bomberos, acudieron desde las 9:55 a. m. a un incidente en el que una persona cayó hacia el precipicio.

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Las autoridades aseguraron que al momento del salto, “el equipo de seguridad no estaba debidamente asegurado, lo que provocó una caída desde gran altura y múltiples traumatismos”.

Las imágenes también muestran a hombres que visten camisetas de las empresas Entre Cordas eh Voei, que se mencionan en el informe del incidente.

La mujer cayó 130 pies directamente sobre tierra. 6 personas, incluido personal, fueron arrestadas. Foto: X/@StevenJLatham1

Los agentes están investigando las circunstancias del accidente y la posible responsabilidad de los implicados en la organización de la actividad.