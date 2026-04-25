Un incidente en una atracción mecánica encendió las alarmas en la feria, luego de que dos menores quedaran atrapados a varios metros del suelo tras una falla estructural.

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Problemas de mantenimiento o desgaste del material

Un fallo mecánico en una de las atracciones de la Feria de Abril de Sevilla encendió las alarmas este fin de semana y dejó una escena de angustia que pudo terminar en tragedia.

El incidente ocurrió en plena actividad del recinto ferial, en el espacio donde se concentran los juegos mecánicos que operan durante la celebración.

El accidente se registró cuando una atracción tipo una atracción tipo catapulta humana, identificada como Steel Max, sufrió la rotura de uno de sus cables tensores mientras estaba en funcionamiento.

Según informaron medios como Telecinco y la Cadena SER, la avería provocó que la cabina donde viajaban los usuarios perdiera estabilidad, golpeara parte de la estructura y quedara suspendida a varios metros del suelo, generando pánico entre los asistentes.

Dentro de la cápsula se encontraban dos menores de edad que quedaron atrapados en el aire durante varios minutos, en una escena que fue grabada por testigos y difundida ampliamente en redes sociales.

El balance final fue de cuatro personas heridas, todas de carácter leve, aunque los ocupantes de la atracción fueron trasladados a un centro hospitalario por precaución, según reportaron distintos medios españoles.

Los servicios de emergencia actuaron con rapidez. Bomberos intervinieron para asegurar la estructura y rescatar a los afectados, mientras que equipos sanitarios atendieron a los heridos en el lugar.

🇪🇸 | Se rompe un cable en una atracción en la Feria de Sevilla, España: dos niños quedaron suspendidos en el aire. Cuatro heridos leves. pic.twitter.com/R82qYvv9cR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026

La Policía Local acordonó la zona y comenzó las primeras inspecciones técnicas para esclarecer lo ocurrido, en línea con los protocolos habituales en este tipo de incidentes.

Tras el accidente, la atracción fue clausurada de inmediato mientras se investiga el origen del fallo.

Las primeras hipótesis apuntan a la rotura de un elemento clave del sistema de sujeción.

Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado si se trató de un problema de mantenimiento, desgaste del material o un fallo puntual durante la operación.

El suceso ha reactivado la preocupación sobre las condiciones de seguridad en instalaciones feriales temporales.

Según recogen medios como la Cadena SER, este tipo de atracciones deben someterse a revisiones técnicas previas a su puesta en marcha y contar con certificaciones que garanticen su funcionamiento seguro.

A pesar del susto, no se registraron víctimas graves, pero sí una fuerte sensación de vulnerabilidad entre los asistentes.

Testigos describieron momentos de tensión, especialmente entre familiares de los menores afectados, mientras se desarrollaban las labores de rescate.

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Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades y evaluar posibles refuerzos en los controles del resto de atracciones.

La Feria de Abril continúa su programación, aunque marcada por un episodio que ha puesto el foco en la seguridad de uno de los espacios más concurridos del evento.