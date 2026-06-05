Agenda, día a día, de la feria de belleza y bienestar en Bogotá: habrá shows musicales, asesorías gratuitas y charlas para los asistentes

Este viernes, 5 de junio, comienza la ‘Feria de Belleza y Bienestar’ de Farmatodo, un evento con entrada gratuita en el que la cadena espera recibir cerca de 100.000 visitantes.

Feria de belleza y bienestar en el Parque de la 93, en Bogotá, espera entre 70.000 y 80.000 visitantes

Además de reunir más de 100 marcas con experiencias exclusivas, la feria ofrecerá a los asistentes charlas con expertos en autocuidado, shows musicales de artistas de la talla de Mike Bahía y el grupo venezolano Motherflowers, así como servicios gratuitos que incluyen vacunación, óptica y asesorías preventivas a través del programa ‘Cuidamos tu Salud’.

Como es costumbre, el Parque de la 93, en el norte de Bogotá, se ha transformado en un espacio para toda la familia, donde los visitantes podrán explorar cinco mundos temáticos (Belleza, Salud, Bienestar, Bebé y Experiencias) y hacer sus compras directamente con descuentos del 25 % para usuarios Prime y del 20 % para el público general, apoyados por 70 puntos de pago para agilizar el recorrido.

“Esta es la edición más grande que hemos realizado: nos ampliamos a más de 14.000 m² donde podrán encontrar todos los productos de nuestro portafolio de aliados y marca propia”, señaló Carlos Andrés Cortés, country manager de Farmatodo en Colombia.

Feria de belleza Foto: adobe stock

“Nuestro propósito es consolidar el liderazgo de Farmatodo en belleza, salud y bienestar, conectando clientes y aliados comerciales mediante una experiencia innovadora, pensada para que los clientes vivan la marca de una forma más cercana, completa y conectada con su bienestar diario”, agregó.

Agenda oficial y programación de tarima y experiencias

Este especial evento tendrá una agenda llena de grandes actividades que sorprenderán a los asistentes

Viernes 5 de junio

Hora: 8:00 a. m. - 10:30 a. m.

Escenario: Parque adero

Actividad/Charla: Inicio de recorrido con invitados especiales

Speaker/Marca: Voceros Farmatodo

Hora: 12:00 p. m. - 1:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Música en vivo: apertura de la feria

Speaker/Marca: Groveemad

Hora: 1:30 p. m. - 02:30 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Taller de Maquillaje: Tips para pieles jóvenes y maduras

Speaker/Marca: Gabriela Miranda (Ana María)

Hora: 1:30 p. m. - 02:30 p. m.

Escenario: Zona Prime

Actividad/Charla: Cata de café especial de origen

Speaker/Marca: Juan Valdez

Farmatodo inaugura oficialmente la cuarta edición de su ‘Feria de Belleza y Bienestar’, en el Parque de la 93. Foto: Suministrada / API

Hora: 3:00 p. m. - 04:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: La nueva generación del maquillaje con muy alta protección

Speaker/Marca: Laura Mejía (Isdin)

Hora: 04:30 p. m. - 5:40 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Hablemos de café: mitos, verdades y cómo disfrutarlo mejor

Speaker/Marca: Juan Valdez

Hora: 6:10 p. m. - 07:10 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Meet & Greet exclusivo con celebridad

Speaker/Marca: Lina Tejeiro (Coraje)

Hora: 07:30 p. m. - 08:30 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Conversatorio: ‘No es cubrir, es tratar con color’

Speaker/Marca: Carlos de Toro / Alejandra Isaza (Mediveluis)

Sábado 6 de junio

Hora: 10:00 a. m. - 11:00 a. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Rutina Funcional

Speaker/Marca: Andrés Ossa (Vitanas / Médical Green)

Hora: 11:30 a. m. - 12:30 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Charla especial: ‘Bienestar Sin Tabú’

Speaker/Marca: Flavia dos Santos (Gynocanesten)

‘Feria de Belleza y Bienestar’ de Farmatodo. Foto: Suministrada / API

Hora: 1:00 p. m. - 02:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Charla médica: ‘El músculo, el órgano que mejora tu vida’

Speaker/Marca: Milena Castillo (Eli Lilly)

Hora: 02:30 pm - 03:30 pm

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Masterclass Especial de Maquillaje

Speaker/Marca: Andrés López (Maybelline / Agua Micelar)

Hora: 04:00 p. m. - 5:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Charla: La salud de tu piel cambia tu vida

Speaker/Marca: Dra. Sara Moncada (BDF)

Hora: 5:00 p. m. - 09:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Gran concierto estelar de cierre del día

Speaker/Marca: Mike Bahía

Domingo 7 de junio

Hora: 09:30 a. m. - 10:30 a. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Glow & Dance: 0El Poder de Cuidarte0

Speaker/Marca: Jennifer Varela (Nude - Prebel)

Hora: 11:00 a. m. - 12:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Clase de Yoga

Speaker/Marca: Alejandra Márquez (Secret / Venus)

El hecho de que una persona nunca use maquillaje puede tener significados muy diversos. Foto: Getty Images

Hora: 12:30 p. m. - 1:30 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: The wellness club

Speaker/Marca: Matumbé (Acid Mantle)

Hora: 2:00 p. m. - 03:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Conferencia y Taller Vivencial: ‘Amor que nutre, risas que sanan’

Speaker/Marca: Leslie Vargas Camacho y Dra. Florecita (Proklein / Alpina Baby)

Hora: 3:30 p. m. - 04:30 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Charla: Tu estilo, Házlo Fácil

Speaker/Marca: Brian Moreno (Philips)

Hora: 3:30 p. m. - 04:30 p. m.

Escenario: Zona Prime

Actividad/Charla: Coffee Party: Latte Sessions

Speaker/Marca: Juan Valdez

Hora: 5:00 p. m. - 06:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: 'La nueva pirámide nutricional: el poder de la proteína’ (receta en vivo)

Speaker/Marca: Bejaranofit (Nutramerican)

Hora: 5:00 p. m. - 06:00 p. m.

Escenario: Zona Prime

Actividad/Charla: Coffee Party: Latte Sessions

Speaker/Marca: Juan Valdez

Hora: 07:00 p. m. - 08:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Show de cierre dominical: música en vivo

Speaker/Marca: Groveemad

Feria de belleza y bienestar reunirá a más de 100 marcas en Bogotá

Lunes 8 de junio

Hora: 11:30 a. m. - 12:30 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Conversatorio

Speaker/Marca: Panel de Especialistas (L’Oréal Dermo)

Hora: 1:00 p. m. - 02:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Actividad familiar: gran carrera de gateadores y caminadores

Speaker/Marca: Kimberly-Clark (Huggies)

Hora: 2:30 p. m. - 3:30 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: 'Maternidad: elige amarte (el autocuidado protege a tu bebé)’

Speaker/Marca: Dra. Diana Pediatra (Acid Mantle Baby)

Hora: 4:00 p. m. - 5:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Ceremonia Corporativa: entrega de trofeos a proveedores

Speaker/Marca: Presentador: Felipe Alvis

Hora: 6:00 p. m. - 7:00 p. m.

Escenario: Tarima

Actividad/Charla: Gran concierto de clausura de la feria

Speaker/Marca: Motherflowers