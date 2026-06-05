Agenda, día a día, de la feria de belleza y bienestar en Bogotá: habrá shows musicales, asesorías gratuitas y charlas para los asistentes

Este viernes, 5 de junio, comienza la ‘Feria de Belleza y Bienestar’ de Farmatodo, un evento con entrada gratuita en el que la cadena espera recibir cerca de 100.000 visitantes.
Además de reunir más de 100 marcas con experiencias exclusivas, la feria ofrecerá a los asistentes charlas con expertos en autocuidado, shows musicales de artistas de la talla de Mike Bahía y el grupo venezolano Motherflowers, así como servicios gratuitos que incluyen vacunación, óptica y asesorías preventivas a través del programa ‘Cuidamos tu Salud’.
Como es costumbre, el Parque de la 93, en el norte de Bogotá, se ha transformado en un espacio para toda la familia, donde los visitantes podrán explorar cinco mundos temáticos (Belleza, Salud, Bienestar, Bebé y Experiencias) y hacer sus compras directamente con descuentos del 25 % para usuarios Prime y del 20 % para el público general, apoyados por 70 puntos de pago para agilizar el recorrido.
“Esta es la edición más grande que hemos realizado: nos ampliamos a más de 14.000 m² donde podrán encontrar todos los productos de nuestro portafolio de aliados y marca propia”, señaló Carlos Andrés Cortés, country manager de Farmatodo en Colombia.
“Nuestro propósito es consolidar el liderazgo de Farmatodo en belleza, salud y bienestar, conectando clientes y aliados comerciales mediante una experiencia innovadora, pensada para que los clientes vivan la marca de una forma más cercana, completa y conectada con su bienestar diario”, agregó.
Agenda oficial y programación de tarima y experiencias
Este especial evento tendrá una agenda llena de grandes actividades que sorprenderán a los asistentes
Viernes 5 de junio
Hora: 8:00 a. m. - 10:30 a. m.
Escenario: Parque adero
Actividad/Charla: Inicio de recorrido con invitados especiales
Speaker/Marca: Voceros Farmatodo
Hora: 12:00 p. m. - 1:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Música en vivo: apertura de la feria
Speaker/Marca: Groveemad
Hora: 1:30 p. m. - 02:30 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Taller de Maquillaje: Tips para pieles jóvenes y maduras
Speaker/Marca: Gabriela Miranda (Ana María)
Hora: 1:30 p. m. - 02:30 p. m.
Escenario: Zona Prime
Actividad/Charla: Cata de café especial de origen
Speaker/Marca: Juan Valdez
Hora: 3:00 p. m. - 04:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: La nueva generación del maquillaje con muy alta protección
Speaker/Marca: Laura Mejía (Isdin)
Hora: 04:30 p. m. - 5:40 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Hablemos de café: mitos, verdades y cómo disfrutarlo mejor
Speaker/Marca: Juan Valdez
Hora: 6:10 p. m. - 07:10 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Meet & Greet exclusivo con celebridad
Speaker/Marca: Lina Tejeiro (Coraje)
Hora: 07:30 p. m. - 08:30 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Conversatorio: ‘No es cubrir, es tratar con color’
Speaker/Marca: Carlos de Toro / Alejandra Isaza (Mediveluis)
Sábado 6 de junio
Hora: 10:00 a. m. - 11:00 a. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Rutina Funcional
Speaker/Marca: Andrés Ossa (Vitanas / Médical Green)
Hora: 11:30 a. m. - 12:30 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Charla especial: ‘Bienestar Sin Tabú’
Speaker/Marca: Flavia dos Santos (Gynocanesten)
Hora: 1:00 p. m. - 02:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Charla médica: ‘El músculo, el órgano que mejora tu vida’
Speaker/Marca: Milena Castillo (Eli Lilly)
Hora: 02:30 pm - 03:30 pm
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Masterclass Especial de Maquillaje
Speaker/Marca: Andrés López (Maybelline / Agua Micelar)
Hora: 04:00 p. m. - 5:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Charla: La salud de tu piel cambia tu vida
Speaker/Marca: Dra. Sara Moncada (BDF)
Hora: 5:00 p. m. - 09:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Gran concierto estelar de cierre del día
Speaker/Marca: Mike Bahía
Domingo 7 de junio
Hora: 09:30 a. m. - 10:30 a. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Glow & Dance: 0El Poder de Cuidarte0
Speaker/Marca: Jennifer Varela (Nude - Prebel)
Hora: 11:00 a. m. - 12:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Clase de Yoga
Speaker/Marca: Alejandra Márquez (Secret / Venus)
Hora: 12:30 p. m. - 1:30 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: The wellness club
Speaker/Marca: Matumbé (Acid Mantle)
Hora: 2:00 p. m. - 03:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Conferencia y Taller Vivencial: ‘Amor que nutre, risas que sanan’
Speaker/Marca: Leslie Vargas Camacho y Dra. Florecita (Proklein / Alpina Baby)
Hora: 3:30 p. m. - 04:30 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Charla: Tu estilo, Házlo Fácil
Speaker/Marca: Brian Moreno (Philips)
Hora: 3:30 p. m. - 04:30 p. m.
Escenario: Zona Prime
Actividad/Charla: Coffee Party: Latte Sessions
Speaker/Marca: Juan Valdez
Hora: 5:00 p. m. - 06:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: 'La nueva pirámide nutricional: el poder de la proteína’ (receta en vivo)
Speaker/Marca: Bejaranofit (Nutramerican)
Hora: 5:00 p. m. - 06:00 p. m.
Escenario: Zona Prime
Actividad/Charla: Coffee Party: Latte Sessions
Speaker/Marca: Juan Valdez
Hora: 07:00 p. m. - 08:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Show de cierre dominical: música en vivo
Speaker/Marca: Groveemad
Lunes 8 de junio
Hora: 11:30 a. m. - 12:30 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Conversatorio
Speaker/Marca: Panel de Especialistas (L’Oréal Dermo)
Hora: 1:00 p. m. - 02:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Actividad familiar: gran carrera de gateadores y caminadores
Speaker/Marca: Kimberly-Clark (Huggies)
Hora: 2:30 p. m. - 3:30 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: 'Maternidad: elige amarte (el autocuidado protege a tu bebé)’
Speaker/Marca: Dra. Diana Pediatra (Acid Mantle Baby)
Hora: 4:00 p. m. - 5:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Ceremonia Corporativa: entrega de trofeos a proveedores
Speaker/Marca: Presentador: Felipe Alvis
Hora: 6:00 p. m. - 7:00 p. m.
Escenario: Tarima
Actividad/Charla: Gran concierto de clausura de la feria
Speaker/Marca: Motherflowers