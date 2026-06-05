Farmatodo espera recibir entre 70.000 y 80.000 visitantes en la nueva edición de su feria, un evento con el que busca acercar a los consumidores a la oferta de productos y servicios de la compañía. Así lo señaló Carlos Andrés Cortés, country manager de Farmatodo Colombia, en entrevista con SEMANA.

Según explicó, el objetivo principal de la feria es que los asistentes conozcan la propuesta de la empresa en todas sus categorías. “El objetivo principal de la feria es que nuestros clientes vivan Farmatodo en su máxima expresión”, afirmó.

Feria de belleza y bienestar reunirá a más de 100 marcas en Bogotá

Cortés indicó que una de las novedades de esta edición será la incorporación del área de bebés, una categoría que no estuvo presente el año pasado debido a limitaciones de espacio. “Este año lo que estamos haciendo es completando toda la experiencia completa de Farmatodo, que es todas nuestras categorías: belleza y salud, dermocosmética, bebés, conveniencia y el mundo saludable”, señaló.

Aunque reconoció que la feria generará ventas, sostuvo que el foco principal del evento está en la experiencia del visitante. “La venta va a ser más un accidente del disfrute de nuestros clientes”, dijo. Agregó que el propósito es que quienes asistan conozcan la oferta disponible tanto en las tiendas físicas como en los canales digitales de la compañía.

Carlos Andrés Cortés, country manager de Farmatodo Colombia. Foto: Guillermo Torres Reina

En cuanto a la expansión de la cadena, Cortés informó que Farmatodo cuenta actualmente con 139 tiendas en Colombia y que la meta es cerrar el año con cerca de 150 establecimientos. “Nuestro proyecto es abrir 20 tiendas al año”, explicó. Añadió que las nuevas aperturas estarán distribuidas en diferentes ciudades del país, incluida Bogotá, y que este plan permitirá generar entre 250 y 300 empleos anuales.

Farmatodo inaugura oficialmente la cuarta edición de su ‘Feria de Belleza y Bienestar’, en el Parque de la 93. Foto: Suministrada / API

Asimismo, anunció la apertura de una nueva tienda de aproximadamente 600 metros cuadrados en el sector del Parque de la 93, en Bogotá. Según indicó, el propósito es ofrecer una experiencia más amplia que permita exhibir todas las categorías de productos “en su máximo potencial”.