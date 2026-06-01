Feria de belleza y bienestar reunirá a más de 100 marcas en Bogotá

Farmatodo anunció la realización de la cuarta edición de su ‘Feria de Belleza y Bienestar’, que se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de junio de 2026 en el Parque de la 93, en Bogotá. El evento contará con una extensión de 14.000 metros cuadrados, 130 stands y la participación de más de 100 marcas vinculadas a los sectores de belleza, salud y bienestar.

De acuerdo con la organización, la feria espera recibir a más de 100.000 visitantes durante los cuatro días de actividades. La programación estará distribuida en cinco espacios temáticos: belleza, salud, bienestar, bebé y experiencias.

Claudia Paludi, directora de Mercadeo Corporativo de Farmatodo, señaló que la feria “refleja nuestro compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las familias en Colombia. Al transformar un espacio público tan relevante e icónico como el Parque de la 93 en un circuito interactivo de salud, belleza, bienestar y experiencias, buscamos consolidar nuestro liderazgo en el país, conectando a nuestros clientes con las mejores marcas, soluciones y expertos de la industria”.

Además, en el centro del parque se instalará un espacio fotográfico diseñado por Herbal Essences en colaboración con la artista plástica colombiana Viviana Grondona, que integrará elementos de diseño botánico y arte urbano.

La entrada al circuito ferial, así como el acceso a las conferencias y presentaciones musicales programadas en la Tarima Principal, será gratuita. El evento abrirá sus puertas desde las 10:00 a. m.