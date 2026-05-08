En un mundo en constante transformación, la relación entre la mujer y la belleza ha tomado, en los últimos años, un rumbo que va más allá de la estética y los estereotipos, poniendo en el centro la identidad y la confianza femenina.

“Hoy hablamos de belleza real y auténtica”: así fue la conversación entre L’Oréal Groupe Eduardo Gotuzzo y el reconocido asesor de imagen Franklin Ramos

Este es un logro al que diversos actores le han apostado; uno de ellos es L’Oréal Groupe, que se ha mantenido y crecido acompañando a las mujeres, participando en conversaciones clave y promoviendo la diversidad, la inclusión y la autenticidad.

Su presidente, Eduardo Gotuzzo, habló sobre competitividad, sostenibilidad e iniciativas sociales con enfoque de género.

L’Oréal es una de las empresas con más historia en la industria de la belleza; ¿qué ha sido clave para sostener su liderazgo a lo largo del tiempo?

Eduardo Gotuzzo: Primero, la creencia en el talento local: reclutar, desarrollar y formar para ser competitivos. Segundo, desarrollar marcas aspiracionales que conecten digitalmente con el consumidor. Tercero, cada marca tiene un propósito.

Por ejemplo, L’Oréal Paris tiene un programa, Stand Up, que previene el acoso callejero, y La Roche-Posay uno llamado Salva Tu Piel, para prevenir cáncer de piel. También innovamos con el 30 por ciento del portafolio basado en escucha activa en redes y acompañamos la transformación del retail de belleza en e-commerce, tiendas especializadas y farmacias.

¿Cómo han logrado integrar criterios sociales sin afectar la competitividad en su cadena de valor?

E.G.: Para involucrar a toda nuestra cadena de valor, hemos implementado estrategias de impacto a través de nuestro programa L’Oréal por el Futuro.

Por ejemplo, con los proveedores trabajamos con Abastecimiento Inclusivo integrando a personas de comunidades vulnerables; también con aliados tenemos Belleza por un Futuro, que busca la profesionalización de mujeres en situación de vulnerabilidad en técnicas de belleza. Hemos graduado a más de 5.200 personas en la región.

Gotuzzo dice que la belleza es una herramienta de empoderamiento. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

¿Qué significa ser una potencia de tecnología de la belleza y qué innovaciones integran?

E.G.: Desde hace más de 15 años migramos de la belleza tradicional a ser una beauty tech, usamos la IA como oportunidad para asesorar el acto de compra de manera directa. Virtual Try On es uno de nuestros casos de éxito porque nos permite escalar el negocio a la personalización.

¿Qué papel tiene Colombia dentro de la estrategia regional de la compañía?

E.G.: Colombia es estratégica. Nuestra región debe estar en el top siete de contribución al crecimiento global del grupo. De hecho, las oficinas centrales están en Bogotá; tenemos la planta de Funza, en Cundinamarca, que produce 77 millones de unidades y exporta a cuatro continentes. Este país tiene la mayor concentración de consumidores de la región y es uno de los que reporta mayor proporción de venta directa a nivel global.

En 2019 inauguraron esa planta de Funza, ¿cuál es su importancia?

E.G.: Esa planta se renovó totalmente en 2019 con ciento por ciento de energía renovable, y el 30 por ciento proviene de paneles solares. Pasó de producir solo Vogue, marca histórica colombiana, a fabricar también Maybelline, L’Oréal Paris y NYX. Tiene capacidad para seguir creciendo.

El el 30 por ciento de la energía de este espacio proviene de paneles solares. Foto: Cortesía L'Oréal

¿Qué otras iniciativas sostenibles adelantan en Colombia?

E.G.: Trabajamos en cuatro pilares estratégicos a través de nuestro programa L’Oréal por el Futuro: liderar la transición climática, salvaguardar la naturaleza, impulsar la circularidad y apoyo a comunidades. Nuestra gran apuesta hoy es el cambio cultural hacia los refills. Además, buscamos que para 2030 el ciento por ciento de nuestros envases plásticos sean reciclados o de origen biológico.

¿Cuál ha sido el impacto de sus programas enfocados en mujeres?

E.G.: La belleza pasó de ser vista como algo superficial a ser una herramienta de empoderamiento. Para nosotros es clave entender a la mujer y acompañarla.

Por eso, tenemos, en alianza con la Unesco, el programa Para las Mujeres en la Ciencia, en donde hemos premiado a más de 4.100 investigadoras, o, por ejemplo, el manifiesto de empoderamiento femenino que lidera una de nuestras marcas ícono, L’Oréal Paris, con su eslogan ‘Porque tú lo vales’, que invita a quererse y luchar por los sueños.

Valoramos a la mujer no por su físico, sino por ser empoderada. Para nosotros, que se quieran, es lo más valioso que reconocemos en ella.

La relación entre la mujer y la belleza ha tomado un rumbo que va más allá de la estética. Foto: Cortesía L'Oréal Groupe

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En los próximos años, ¿hacia dónde proyecta L’Oréal Groupe que avanza el mercado de la belleza?

E.G.: Hay señales claras: la gente busca productos más específicos y personalizados. El reto es democratizar la belleza y a la vez personalizarla. La digitalización y nuevos canales como el e-commerce permitirán experiencias más relevantes. Viene un consumidor más sofisticado, exigente y preocupado por el medioambiente, que busca marcas con propósito.

En L’Oréal estamos llamados a duplicar el negocio en tres o cuatro años y convertirnos en uno de los siete mercados que más contribuyan al crecimiento global, generando más empleo y oportunidades para el talento colombiano.