Los colombianos pierden cerca de 132 horas al año atrapados en trancones, una problemática que no solo afecta la calidad de vida de millones de personas, sino también la productividad y competitividad de las ciudades. En medio de este panorama, varias capitales del país vienen impulsando proyectos de infraestructura, tecnología y transporte público para transformar su movilidad y responder a uno de los mayores retos urbanos de Colombia.

Foro “Movilidad Inteligente para Colombia: innovar para mover ciudades”. Siga la transmisión en directo

Con el objetivo de hablar de estas iniciativas y conversar sobre sus experiencias, Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales; Claudia Díaz Acosta, secretaria de Movilidad de Bogotá, y Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, se reunieron en el foro “Movilidad Inteligente para Colombia: Innovar para Mover Ciudades”, organizado por SEMANA.

Una de las ciudades del país y de América Latina que más sufre los trancones a diario es Bogotá, pues actualmente todos los puntos de la capital están siendo intervenidos con cerca de 1.000 frentes de obra, que incluyen la Primera Línea del Metro, las troncales de la avenida 68 y Ciudad de Cali, el corredor de la Séptima, entre otras, las cuales han agravado esta situación de movilidad.

“Sin duda, la movilidad es un reto en Bogotá. Estamos en un momento de transformación de la ciudad y tenemos que poner la casa al día, que fue el compromiso de esta administración, la cual ha venido coordinando de una mejor manera el desarrollo de estas obras”, explicó la secretaria Diaz, quien agregó que “el reto es cómo, en medio del desarrollo de las obras, nos seguimos moviendo en la ciudad.

Claudia Diaz Acosta, secretaria de Movilidad de Bogotá. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La funcionaria explicó que, actualmente, la ciudad vive una coyuntura generada por la pandemia, que retrasó el inicio y la entrega de varias obras y proyectos estratégicos para Bogotá, como la Séptima, que tenía que haber iniciado mucho antes. Sin embargo, gracias a un gran esfuerzo por parte de la Alcaldía y del IDU, el año pasado se entregaron 17 obras y este año se espera entregar varias más para el servicio de todos los ciudadanos.

“La ciudad tiene que seguir transformándose y mejorar su espacio público, a pesar del estrés que conlleva y la paciencia que supone para la gente, pero es un camino que todos estamos construyendo y en el que la ciudad tiene que seguir avanzando”, manifestó Díaz, que, al mismo tiempo añadió que esto también representa un fuerte desarrollo como ciudad, pues de la mano de la infraestructura vial y de transporte, llegan otros servicios complementarios de salud, vivienda, servicios públicos.

Desde la experiencia de Cali, el secretario Moncayo explicó que la ciudad venía con unos problemas importantes en la operación del MIO, el sistema masivo de transporte de Cali, por lo que decidieron tomar una serie de decisiones para generar un impacto positivo en la comunidad.

Por una parte, lo hicieron más amigable y accesible, con la habilitación del pago a través de cualquier tarjeta débito o crédito; además, tomaron algunas medidas para hacer unos corredores más eficientes y ágiles, para mejorar la movilidad; y avanzan en la adquisición de la flota del MIO para la ciudad, para evitar algunas problemáticas y avanzar en una operación más estratégica y moderna.

Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Lo importante aquí es el usuario. Nosotros estamos iniciando una integración con unos estudios que se realizaron, tanto de la parte técnica, como jurídica, para hacer una integración del transporte, para que llegue a todos los sitios de la ciudad. Eso es una prioridad para la Alcaldía, que ya ha logrado reducir en algunas zonas los tiempos de espera considerablemente, en beneficio de la gente”, manifestó el funcionario.

A su turno, el alcalde de Manizales subrayó que una de las principales medidas que tomaron para mejorar la movilidad de esta ciudad de 500.000 habitantes fue el de avanzar en la cultura ciudadana, pues se dieron cuenta que muchas personas estacionaban mal o hacían movimientos prohibidos, que afectaban el tránsito, por lo que empezaron a incorporar más agentes de tránsito que con un componente pedagógico y otro de comparendos, fueron mejorando la circulación de la ciudad.

“Además de esto, también avanzamos en una modernización tecnológica en Manizales, con cámaras de control y vigilancia y plan de modernización de la semaforización, que incluye tecnología de punta y el uso de IA”, señaló el mandatario, quien agregó que desde el centro de control pueden tomar decisiones en tiempo real para ayudar a mejorar la movilidad.

Por otra parte, la administración de la capital caldense acaba de inaugurar la tercera línea del cable aéreo, que mueve más de 16.000 pasajeros al día, de manera inteligente y sostenible, ya que es totalmente eléctrico; sin embargo, el plan es seguir expandiendo la red, por lo que avanzan en los estudios de las líneas 4, 5 y 6 para generar un anillo que cubra toda la ciudad.

Jorge Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de Manizales. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Las peticiones al nuevo Gobierno nacional

En unos meses, el gobierno del presidente Gustavo Petro concluirá y asumirá un nuevo mandatario, con el que las alcaldías esperan seguir trabajando para sacar adelante las soluciones de movilidad que necesita la gente.

Desde Bogotá, la secretaria afirmó que es necesario trabajar articuladamente en temas regulatorios, para avanzar ágilmente en las necesidades de la gente, del transporte y de la movilidad; mientras que Cali solicitó avanzar en el Tren de Cercanías que va a unir a Cali con municipios como Jamundí o Palmira, lo cual sería un gran paso en el transporte de la región y en una mayor eficiencia y competitividad para el Valle.

Por su parte, el alcalde de Manizales dijo que espera que los alcaldes y gobernadores sean escuchados y puedan trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional.

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“Yo espero que nos escuchen y trabajen con nosotros, pues su trabajo no lo pueden hacer bien, si no hablan con sus gobernadores y alcaldes. Las cosas pasan en las ciudades y en los municipios y queremos que se revisen y prioricen los proyectos que pueden mejorar la calidad de vida de los colombianos”, concluyó el alcalde Rojas.