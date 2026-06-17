Un Fenómeno de El Niño de grandes proporciones se aproxima, y expertas de The Nature Conservancy (TNC) plantearon la necesidad de que el próximo Plan Nacional de Desarrollo actúe en dos velocidades: con medidas de choque para enfrentarlo y una transformación estructural de largo plazo que contemple el agua como eje central del desarrollo.

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Las expertas Claudia Vásquez, directora General de TNC Colombia; Catalina Góngora, directora de Política de TNC y Natalia Acero, líder del Programa de Agua de TNC, propusieron que el nuevo gobierno evalúe la opción de adelantar planes sectoriales de prevención en los ministerios de Ambiente y Agricultura, hábitos ciudadanos de ahorro de agua y protección de ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, ríos y bosques.

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También hablaron de aplicar el concepto de cuencas resilientes para identificar las más vulnerables del país, evaluar su salud, sus riesgos y la capacidad de su oferta hídrica, y diseñar soluciones que combinen conservación, infraestructura y gobernanza territorial.

El sector agropecuario, responsable de cerca del 70 % de la demanda de agua en Colombia, también fue parte de la conversación. Las expertas plantearon una serie de medidas para transformar sus prácticas y lograr que contribuya a la regulación hídrica y no la comprometa.

Las tres expertas coincidieron en que la ventana para actuar es corta, y que el costo de no hacerlo es económico, social y ecológico.

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Claudia Vásquez señaló que, aunque Colombia es reconocida por su riqueza hídrica, también enfrenta una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, y que los eventos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos, recalcando que “la cuenca Magdalena - Cauca es la principal fuente de abastecimiento del país, y si esa cuenca está en riesgo, la economía misma de Colombia también lo está”.

Por un estudio sobre producción regenerativa, The Nature Conservancy (TNC) recibió el Frontiers Planet Prize. Foto: NATALIA BETANCOURT

Por su parte, Natalia Acero añadió que los sistemas hídricos del país: ríos, humedales y embalses “vienen de un periodo de sequía importante entre 2023 y 2024, que redujo caudales y niveles, los cuales, no están en equilibrio y no han tenido el tiempo suficiente para recuperarse antes de la llegada de un nuevo fenómeno”.

Natalia Acero, líder del Programa de Agua de TNC. Foto: Cortesía TNC/API

Catalina Góngora, a su vez, dijo que el país tiene una deuda estructural en la que se debe trabajar para construir los cimientos de una gestión sostenible del agua. Un Superniño podría cobrar factura.

Catalina Góngora, directora de Política de TNC. Foto: Cortesía TNC/API

Sin prevención, la sequía llega con fuego

Claudia Vásquez cerró con una advertencia que conecta la crisis hídrica con la amenaza inmediata de los incendios forestales.

Cuando hay fenómenos de sequía intensa, también hay fuegos, como lo vivió Bogotá en 2024 con sus consecuencias en calidad del aire y salud pública.

Para Vásquez, contar con sistemas de información robustos y diarios en cada región es importante para construir lo que llamó “un protocolo de sequía” que no espere a que la emergencia ocurra para definir cómo actuar.

Ganado busca agua en un charco en medio de la sequía en el Casanare. La escasez hídrica pone al límite a animales y ecosistemas en los Llanos Orientales. Foto: Daniel Reina Semana

El 80 % del PIB colombiano depende del agua, y el Superniño ya está en camino. Para TNC Colombia, proteger los ríos, los páramos y los humedales es la decisión económica más urgente que enfrentará el próximo Gobierno desde su primer día.

IX Cumbre de Sostenibilidad será el próximo 15 de julio en Bogotá. Foto: SEMANA

El agua, el clima y el futuro productivo de Colombia serán el centro del debate en la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA, que reunirá el próximo 15 de julio en El Cubo Colsubsidio de Bogotá a líderes empresariales, expertos ambientales y tomadores de decisiones para pasar del diagnóstico a la acción. Una conversación que el país no puede aplazar. Inscríbase aquí