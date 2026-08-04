La inteligencia artificial ya hace parte de la transformación empresarial. Su adopción avanza en distintos sectores, pero el gran desafío está en pasar del entusiasmo inicial a la implementación de soluciones que generen valor real para las organizaciones.

Regístrese al foro “Inteligencia artificial: más allá de hype”. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace

En este escenario, las organizaciones enfrentan el desafío de identificar dónde la tecnología puede generar mayor impacto, qué capacidades necesitan desarrollar y cómo convertir su adopción en una ventaja competitiva.

Con ese propósito, el foro “Inteligencia Artificial, más allá del hype” reunirá el próximo 12 de agosto a líderes empresariales, expertos y académicos para analizar cómo Colombia está avanzando en la adopción de esta tecnología, cuáles son sus principales desafíos y dónde están las oportunidades.

La agenda abordará temas como la implementación efectiva de modelos de IA, las ventajas competitivas que están surgiendo, los casos de éxito, la transformación del talento humano y la preparación del país frente a una economía impulsada por esta tecnología.

Esta es la agenda del foro “Inteligencia Artificial, más allá del hype”:

8:20 a. m. – 8:305 a. m.

BIENVENIDA

8:30 a. m. – 8:40 a. m.

PALABRAS DE APERTURA

Rodrigo Peñailillo, gerente regional del Norte Andino y Panamá y representante de CAF en Colombia.

8:35 a. m. – 9:00 a. m.

CHARLA | Impacto y adaptación: lo que nadie nos contó sobre implementar IA

Diego Aguirre, Cloud & AI Director en Oracle Latinoamérica.

9:00 a. m. – 9:40 a. m.

LA GRAN PREGUNTA | Cuando todos tienen IA, ¿dónde está la ventaja competitiva?

Astrid Rubiano Fonseca Ph.D., vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.

Samuel Eduardo Jiménez Santafé, chief rechnology officer de Heinsohn Business Technology.

de Heinsohn Business Technology. Rachid Nader, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, lideró la implementación de AtlantIA, una solución basada en la plataforma Ariel.

Ana María Tobar, gerente de tecnología de Colsubsidio.

Modera: María José Echeverri, cofundadura de Colombia Tech Week.

9:40 a. m. – 10:10 a. m.

TALKS DE IMPACTO | La cifra que lo cambió todo

Jhon Matta Mohete , gerente de tecnología del mercado andino de Natura.

, gerente de tecnología del mercado andino de Natura. Jaime Gil, director de productos, servicios y canales digitales en General Motors Región Sudamérica.

10:10 a. m. – 10:30 a. m.

PUNTOS DE VISTA | ¿Qué lugar ocupa el ser humano en la era de la IA?

Invitado especial

Modera: Juan David Cardozo, periodista de SEMANA,

10:30 a. m. – 11:20 a. m.

CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA | Colombia en la IA: ¿qué es verdad y qué es wishful thinking?

Giovanni Stella, fundador de IA con Canas y socio de Glaix.AI

Gustavo Velandia, presidente de la Asociación Colombiana de Inteligencia Artificial.

Modera: Jorge Villamizar, periodista de SEMANA.