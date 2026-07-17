La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una prioridad empresarial.

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Sin embargo, mientras la inversión y el interés siguen creciendo, distintos estudios publicados en 2026 coinciden en un diagnóstico: el principal obstáculo ya no es acceder a la tecnología, sino desarrollar las capacidades para implementarla, integrarla a la operación y generar valor.

Al menos 55 % de las compañías colombianas ya cuenta con herramientas de IA ¿Qué limita a otras a no hacerlo?

De la intención a la ejecución

Según el estudio IA: La Brecha de la Preparación, del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CINTEL), el 45 por ciento de los empresarios colombianos quiere innovar con inteligencia artificial, pero solo el 32 por ciento ha logrado implementarla de manera efectiva. La diferencia entre ambos porcentajes refleja las dificultades para traducir el interés en proyectos concretos, debido principalmente a limitaciones en infraestructura, talento y madurez digital.

Las pymes pierden terreno

El mismo estudio encontró que el 40 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas no tiene previsto incorporar inteligencia artificial en el corto o mediano plazo. Para Mario Castaño, director técnico de CINTEL, cerrar esa brecha exige avanzar de manera coordinada en infraestructura, formación de talento, confianza digital y políticas públicas.

Sin datos, la IA no funciona

Un estudio de International Data Corporation (IDC), realizado para la firma global de recursos humanos Deel, concluye que muchas organizaciones ya superaron la etapa inicial de adopción tecnológica, pero siguen enfrentando un problema menos visible: la falta de gobernanza de los datos. Información dispersa entre áreas, bases de datos inconsistentes y ausencia de reglas claras dificultan que los proyectos de inteligencia artificial generen valor para el negocio.

El talento sigue siendo escaso

Una investigación de ManpowerGroup, multinacional especializada en gestión de talento y soluciones de empleo, advierte que el principal desafío ya no consiste en experimentar con herramientas de inteligencia artificial, sino en contar con profesionales capaces de implementarlas de manera estratégica, segura y escalable. La escasez de estos perfiles continúa siendo uno de los principales frenos para las organizaciones.

La ventaja sigue concentrada

Durante ANDICOM (Congreso Colombiano de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 2026 se reveló que apenas el 9 por ciento de las empresas colombianas —los llamados “pioneros digitales”— está capturando el mayor valor de la inteligencia artificial. Mientras estas organizaciones avanzan hasta cinco veces más rápido que el promedio nacional, el resto aún enfrenta dificultades para integrar la tecnología en sus procesos.

Las claves para llevar la inteligencia artificial del piloto a los resultados, en el centro del debate el 12 de agosto en SEMANA

Vistos en conjunto, los estudios muestran que el debate sobre inteligencia artificial entró en una nueva etapa. La tecnología ya no es la principal barrera; el desafío está en la capacidad de las organizaciones para implementarla, escalarla y generar valor. Ese será uno de los ejes del evento Inteligencia artificial: más allá del hype, que Foros Semana realizará el próximo 12 de agosto en el marco de Colombia Tech Week 2026.